Traff godt i NM

Onsdag fikk Norges skiforbund gjennomført NM i hopp stor bakke. Rennet skulle egentlig vært unnagjort før OL, men da var forholdene helt umulige.

I går var det bedre, men vinden skapte trøbbel også denne gangen. Noen utøvere fikk veldig gode forhold, mens andre fikk sine hopp fullstendig ødelagt.

For de to deltakerne fra Alta IF hopp og kombinert var det nettopp slik. Jørgen Oliver Strøm fikk veldig god oppdrift i sitt første hopp, og den unge altaværingen landet på 118 meter. Det holdt til 16. plass og finaleomgang. For Stian Danielsen gikk det ikke like bra. Han fikk vinden rett bakfra, noe som gjorde at han måtte ta til takke med 96,5 meter. Det holdt ikke til en plass i finalen.

– Det var et teknisk godt utført hopp, men Stian var sjanseløs under slike forhold. Sånn er det å drive utendørsidrett. Jørgen Oliver hadde mye bedre forhold og klarte en kjempegod plassering. Vi er veldig glade på hans vegne, sier Svein-Erik Danielsen i Alta IF hopp og kombinert.

Strøm var ikke like heldig i finaleomgangen og landet på 108,5 meter. Han ble til slutt nummer 17, noe som er meget imponerende. Han slo blant annet meritterte Tom Hilde. Dette var Jørgen Oliver Strøms første senior-NM noensinne.

Stian Danielsen endte på 48. plass. Totalt 64 hoppere var i aksjon i Holmenkollen.

NM-gull og kongepokal gikk til Robert Johansson, som hoppet 137 og 135 meter. Tromsø-hopperen Johann André Forfang klinket til med en flott sølvmedalje, mens unggutten Marius Lindvik overrasket med en bronseplass.

Ole Mathis Nedrejord fra Karasjok ble nummer 22.