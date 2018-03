Mate og Rune blir assistenttrenere

sport

Det har vært en del usikkerhet rundt hvem som blir Bård Floviks assistenttrener i år. Flovik overtok som hovedtrener etter at Rune Repvik og Vidar Johnsen takket for seg, og sistnevnte var ønsket med videre. Men Johnsen takket nei. Klubben har nå funnet hans etterfølger i egne rekker.

– Alta IF Fotball kan i dag fortelle at Mate Dujilo og Rune Berger går inn i trenerteamet som assistenttrenere til Bård Flovik. Mate skal fortsatt ha hovedansvaret for Alta 2, men skal nå også bidra for a-laget. Rune Berger skal kombinere sin jobb som sportslig koordinator med assistentrolle i trenerteamet. En løsning vi er strålende fornøyd med, skriver Alta IF i en pressemelding.

Alta IF serieåpner borte mot Mjølner 15. april.