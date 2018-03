Møtte overmakten

sport

Det norske U17-landslaget har denne uka vært i Bergisch Gladbach, der Norge har møtte Tyskland til to privatlandskamper. På tirsdag tapte det norske laget 1-2, og det samme gjentok seg da lagene møttes på nytt torsdag ettermiddag. Igjen vant Tyskland 2-1. Emilie Bragstad scoret det norske målet.

– Som sist hadde Tyskland ballen klart mest. Vi la oss lavere i presset i dag og spilte 4-5-1. Det er en formasjon vi ikke har brukt så mye med dette laget tidligere, men jeg synes formasjonsbyttet førte til at vi hadde bedre kontroll defensivt og dekket større rom. Vi sleit imidlertid med å ta vare på ballen de gangene vi vant dem. Vi ble for utålmodige og klarte ikke å utnytte bruddene. Vi var for stresset med ball samtidig som Tyskland var gode i gjenvinningsfasen, sier landslagstrener Lena Tyriberget til fotball.no.

– Utover i førsteomgang fikk vi løfta laget og vi scoret også på en dødball. Etter det hadde vi mer trøkk og selvtillit i spillet vårt. Vi skapte mer og fikk satt presset høyere i banen.

BUL-jenta Eline Hegg startet på benken, men ble byttet inn i pausen.

– Vi startet andreomgang brukbart og hadde muligheten til å ta ledelsen. Vi forsvarte oss stort sett bra etter pause, men vi slapp inn et langskudd. Det var et godt skudd og vi fikk ikke satt presset. Tyskland er flinke til å ta skuddmulighetene når de får dem og det er noe vi må lære av.

Om tre uker starter eliterunden i EM-kvalifiseringen. Kampene spilles på Klepp Stadion og på Ålgård stadion.

– Det er mange som gleder seg og er spente før eliterunden. Det blir spennende å spille på hjemmebane. Vi hadde EM-kvalifisering med J17-landslaget på samme sted for noen år siden og da var det veldig bra stemning på kampene. Vi håper på gode rammer denne gangen også, sier Tyriberget.

– Vi har møtt Italia og Tyskland i vinter og fått øvd mye på alle faser av spillet. Vi har fått gode referanser og ser at vi har et bra nivå inne om vi er strukturerte og følger kampplanen. Jeg føler at vi er godt forberedt før EM-kvalifiseringen på hjemmebane.