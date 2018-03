Forlenger kontrakten

sport

– Klubben i dag signert en ny ett års avtale med Øyvind Veseth Olsen. Øyvind har vært en sentral spiller for klubben de siste årene, og vi er glad for at vi har funnet en løsning som lar han kombinere sin jobb hos Grieg Seafood med spill for Alta IF, skriver klubben i en pressemelding.

Veseth Olsen var fast inventar på fjorårets Alta IF-lag. Midtstopperen leverte en god sesong i Rune Repviks 3-4-3-system. Han sanket 11 stjerner på Altapostens 3-2-1-børs, og var med det nummer syv på sammenlagtlista. Midtstopperkollega Thomas Braaten ble kåret til årets spiller i 2017.