Anna Odine fikk Ulvangstipendet

sport

Denne uka har Mediehuset Altaposten, Finnmark fylkeskommune og Finnmark idrettskrets gått gjennom søknadene og kommet frem til to verdige vinnere av Ulvangstipedet 2018. Dette er nestsiste gang stipendet deles ut, så i år ble det delt ut hele 50.000 kroner hver til to unge finnmarkinger.

I år var det skihopperen Anna Odine Strøm fra Alta og Hammerfest-rytteren Moy Suzanne Birkenes som ble tildelt det prestisjetunge Ulvangstipedet.

26 søkere konkurrerte om to stipender fra Ulvangfondet i år. Hele 11 søkere var tilknyttet ski. En av dem var altajenta Anna Odine Strøm som med sine sterke resultater i hoppbakken og ambisjoner videre raskt seilet opp som en verdig mottaker av stipendet.

– Jeg hopper med fabrikksydd hoppdress, mens de andre i verdenscupen har spesialsydde dresser. Nå skal jeg også få meg en spesialsydd dress, jubler Strøm når hun får vite at hun mottar årets Ulvangstipend.

Hun har flyttet til Østlandet sammen med resten av familien, men hopper for Alta IF.

– Jeg måtte flytte for å kunne satse 100 prosent på denne idretten. Men jeg representerer Alta IF og er stolt over å være fra Finnmark, sier den glade stipendvinneren.

Aldri tidligere har en rytter mottatt Ulvangstipendet. I år var tiden inne. Med stipend fra Ulvangfondet håper komiteen for fondet at dressurtalentet Moy Suzanne Birkenes fra Tana får mulighet til å kvalifisere seg, delta og hevde seg under unghest-VM, samt realisere sine planer om å få den første grand prix dressurhesten utdannet i Finnmark.

– Tusen, tusen takk, dette var jo kjempegøy. Nå får jeg mulighet til å delta på flere stevner sørpå. Uttaksstevnet jeg ønsker å delta på er i juni, deretter er det flere store stevner både i juli, august og september. Så nå skal jeg sette meg ned og lage en plan for sommeren, forteller den fornøyde rytteren.

Birkenes har inntil i år representert Tana Hestesportsklubb, men har valgt å bytte representasjonsklubb til Hammerfest Rideklubb denne sesongen for å kunne starte lag-NM til høsten.

Ulvangstipendet skal medvirke til at toppidrettsutøvere fra Finnmark kan oppnå best mulig resultater. På grunn av lav renteavkastning og sammenslåing av Finnmark idrettskrets og Troms idrettskrets fra 1. januar 2020, avvikles fondet etter utdeling av to stipender i 2019.