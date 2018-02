Tapte mot Tyskland

sport

Det norske J17-landslaget tapte 1-2 mot Tyskland, med BUL-jenta Eline Hegg i startoppstillingen.

J17-landslaget er samlet i Tyskland der de forbereder seg til EM-kvalifiseringen. De skal spille nok en gang mot Tyskland denne uka.

- Det var en tøff kamp mot et tysk lag som var solide på alle måter. De var gode og hadde ballen mye, særlig før pause. De spilte litt rundt oss, men vi fikk likevel det det lave presset og boksspillet til å fungere greit. Vi sleit imidlertid med å etablere eget angrepsspill i førsteomgang. Det gikk rett og slett for fort for oss, sier landslagstrener Lena Tyriberget til fotball.no.

Cornelia Remme Fladberg reduserte til 1-2 for Norge 17 minutter før slutt. Eline Hegg ble byttet noen minutter før pause i kampen.