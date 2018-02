Kjemper om «pallplass»

sport

Tirsdag kveld møttes BUL 2 og Tverrelvdalen til lokaloppgjør i BUL-hallen, og hjemmelaget vant 21-15 etter å ha ledet 10-7 til pause. Kine Wistven, Sunniva Hove og Katharina Wahl Nikolaisen scoret fire mål hver i oppgjøret. Det unge BUL-laget har to kamper igjen, og vil med full pott mot TSI og TSI 2 bli nummer to eller tre i serien. Det vil være en meget sterk prestasjon av ungjentene.

– Jeg tror nok Tromsø 2 slår TSI 2 i deres siste kamp, så det blir vanskelig å ta andreplassen. Men vi har alle muligheter til å bli nummer tre. Spiller vi like godt mot TSI og TSI 2 hjemme som vi gjorde på bortebane er det gode sjanser for fire poeng i de to siste kampene. Det hadde vært moro å vinne serien med førstelaget og ta en tredjeplass med rekruttlaget, smiler Svein-Erik Danielsen, som trener ungjentene sammen med førstelagstrener Vebjørn Slettli.

Fikk det tøffere enn forventet

Tverrelvdalen yppet seg til tider, og gjorde det ikke enkelt for hjemmelaget. Men utover i andreomgangen var det BUL-rekruttene som hadde best uttelling foran mål og sørget for sesongens åttende seier.

– Vi overbeviste ikke, men dette Tverrelvdalen-laget har kommet seg betraktelig siden vi møtte dem i november i fjor. Det skal de ha kred for. De holdt følge stort sett hele veien. Vi gjorde litt for mange personlige feil og skjøt for dårlig, men vant i hvert fall på en middels dag. Det skal vi være fornøyde med, kommenterer Danielsen.

Det kan nevnes at BUL 2 vant hele 29-9 da lagene møttes sist.

BUL 2 stilte for øvrig med et par 16-åringer i går, deriblant målvakt Sara Marsdal Abrahamsen, som gjorde en god jobb mellom stengene. Resten var 17 og 18 år gamle.

– Det er unge spillere, og de har lært mye i sin første sesong på seniornivå. Resultatmessig er det lite å utsette på det vi har levert. Klarer vi en plass blant de tre beste vil det være en fantastisk sesong for vår del, fastslår BUL-treneren.

Håper på opprykk

BULs førstelag møter Alta IF til naboduell i Altahallen i kveld, og vil med seier være sikret seriegull og opprykkskvalifisering. Svein-Erik Danielsen har veldig lyst å se ett BUL-lag i 2. divisjon og ett i 3. divisjon neste sesong.

– Vi vinner nok serien, men det blir knalltøft å rykke opp. Vi har likevel et håp om å klare det. Det hadde vært perfekt med lag både i 2.- og 3. divisjon, avslutter han.

Kampfakta

3. divisjon kvinner avd. 2

BUL-hallen

BUL 2 - Tv.dalen 21-15 (10-7)

Mål for BUL 2: Kine Wistven 4, Sunniva Hove 4 (1), Kataharina Wahl Nikolaisen 4 (2), Ane Heggheim Kåberg 3, Rikke Daljord Johansen 2, Mia Mathilde Danielsen 1, Maja Romsdal 1, Eline Viktoria Ulvestad 1 og Lisa Lampe Hagberg 1

Mål for Tverrelvdalen: Stine Andersen 4, Anita Bakken 3, Nina Helene Kristensen 2, Hege-Kristin Farstad 1, Laila Heimstad 1, Lotte Mjøen 1, Lone Therese Henriksen 1, Christina Heitmann Pedersen 1 og Alexandra Østlyngen 1 (1)

Utvisninger: BUL 2 1x2 min. Tverrelvdalen 3x2 min.

Dommere: Leif Rasmussen og Thomas Wirkola Hansen