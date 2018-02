Gode dager i Tyskland

sport

Men andre dro til fjells for å spise kvikklunsj og appelsiner, valgte åtte svømmere og to trenere fra Nordlysbyen svømme- og triatlonklubb å reise til Tyskland for å gjøre det de liker best, nemlig å trene og konkurrere i bassenget. De var ikke tilbake før mandag denne uka – med bagasjen full av medaljer og gode opplevelser.

– Vi hadde en fantastisk fin tur. Jeg og Dima Rabey reiste nedover sammen med elitegjengen, og det var som alltid en fornøyelse. Vi tilbrakte først noen dager i Hamburg, der vi fikk trent veldig godt i et langbanebasseng. Deretter satte vi kursen for Hannover, som var vertskap for et stort svømmestevne med over 800 deltakere. Her plukket vi totalt 20 medaljer, forteller Tom Eirik Olsen.

Norbye imponerte stort

Han mener turer som dette er svært viktige for at utviklingen ikke skal stoppe opp.

– Inntil det nye bassenget i Tromsø står ferdig i 2019 har vi ikke langbanebasseng her i nord. Så vi er nødt til å reise et stykke for å finne gode treningsforhold. Det koster ikke særlig mer å reise utenlands enn til for eksempel Bergen, så da falt valget på Hamburg og Hannover. Skal vi klare å hevde oss nasjonalt må vi trene i langbanebasseng, fastslår Olsen, som blant annet fikk se Kaia Norbye vinne flere øvelser i sin klasse.

– Hun var stevnets raskeste kvinne på 50 meter bryst, uansett alder. Det er en imponerende prestasjon. Hun var også syvendebeste utøver på 100 meter fri, og vant i tillegg flere øvelser i sin aldersklasse.

Dette var ikke et stevne der verdens beste svømmere deltok, men nivået var likevel høyt.

– Jeg vil rangere det som 1.-divisjonsnivå – ikke elitenivå. Og der hevdet vi oss bra. Det var et optimalt stevne for våre utøvere. Det ble satt mange nye personlige rekorder, forteller han.

Gode forutsetninger for suksess

Han synes det er artig å trene en gruppe som jobber så hardt for å oppnå bedre resultater. Olsen mener at klubben har seks-syv svømmere som kan være i stand til å klare resultatkravene til NM-deltakelse.

– Vi har to utøvere, Kaia Norbye og Stine Lise Johansen, som har klart NM-kravet. Så har vi fire-fem svømmere som trener knallhardt for å lykkes med det samme. De er alle like i nærheten, så det blir spennende å se om vi kan få noen flere kvalifisert i tiden fremover.

Mange i elitegruppa går toppidrett ved Alta videregående skole. Tom Eirik Olsen mener det har mye å si for den positive utviklingen til hver enkelt utøver.

– Jeg kan ikke få skrytt nok av samarbeidet med skolen. Det er fantastisk bra. I tillegg har vi to svømmere som er en del av Olympiatoppens satsing i Nord-Norge, så alt ligger til rette for at vi skal klare å få frem gode idrettsutøvere her i Alta. De får ukentlig oppfølging, og det er viktig at seriøse utøvere får muligheten til å trene samme på tvers av idrettsgrenene de driver med.