Nær plass i semifinalen

– Jeg tar med meg at jeg har 12. beste prologtid og blir nummer 16 i en veldig stor jenteklasse. Det er vanskelig å si hva jeg kunne ha endt opp med dersom jeg hadde holdt meg på beina i kvartfinalen. Men så lenge jeg falt har jeg bestemt meg for at jeg ikke skal bruke energi på det. Jeg føler ikke at jeg kan klandre andre enn meg selv for at jeg havnet i løssnøen. Selv om det var trangt og det var seks løpere som kjempet om å få den beste posisjonen, sier Kirsten Helsvig Nilsen til A-sporten.

Alta-jenta hadde god grunn til å være fornøyd etter at hun hadde hamlet opp med flesteparten i et stort startfelt på den korteste distansen i Hovedlandsrennet. Arrangementet har status som uoffisielt norgesmesterskap for 15- og 16-åringer. Kirsten, som er 15 år gammel og konkurrerer i 16-årsklassen, hadde forhåpninger om at det skulle være mulig å gjøre en god figur da hun reiste sørover i midten av forrige uke.

Hun ble for øvrig nummer 38 på fredagens 5 kilometer klassisk.

God stafett

Kirsten Helsvig Nilsen er tydelig på at det var Hovedlandsrennet som var det store målet på skifronten i vinter. Hun syntes derfor det var artig å lykkes da det gjaldt som mest. Tenåringsjenta som går det siste året på ungdomsskolen, er fast bestemt på å fortsette skisatsingen når hun til høsten begynner på videregående. Det ligger an til at det blir studiespesialisering og toppidrett. Den eksplosive langrennsløperen er også et stort fotballtalent.

– Jeg er innforstått at jeg etter hvert må velge en av de to idrettene. Det er ikke godt å si om jeg ender opp med langrenn eller fotball når jeg har tatt det valget, sier Kirsten, som i vinter har meldt overgang fra Alta IF til BUL. Det i håp om at hun skal få muligheten til å spille 1.-divisjonsfotball. Tiendeklassingen forteller til Altaposten at hun skal gjøre det som er mulig for å få kamper på det nest høyeste nivået i norsk kvinnefotball når fotballserien sparkes i gang.

Hun og lagvenninnene gjorde for øvrig en flott figur i kretsstafetten. Det ble 23. plass og det var ikke så veldig langt opp til en topp ti-plassering i massemønstringen på Hadeland.