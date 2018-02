Har tatt store steg

sport

Marianne Bredal-Hansen ble nummer 119 da hun debuterte i Hovedlandsrennet på Tolga i fjor. Ett år senere ble det 47. plass i det samme arrangementet. Det forteller det meste om den utviklingen som Talvik-jenta har hatt i langrennssporet det siste året.

– Motiverende

En kombinasjon av den positive utviklingen og at det i år var klassisk som sto på programmet, førte til at Marianne gjorde et stort byks på resultatlista. 15-åringen legger ikke skjul på at det er utrolig inspirerende at hun har nærmet seg de beste så mye som hun har gjort. Det gir motivasjon til å spisse satsingen for en av mange lovende langrennsjenter i kretsen.

– Jeg trener stort sett hver dag. Det må nok til for at jeg skal ha noe som helst mulighet til å ta nye steg. Til høsten håper jeg å få skoleplass i Alta. I så fall vil jeg få flere å trene sammen med. Trening i skoletiden og på dagtid vil også være et stort pluss, sier Bredal-Hansen, som har et langsiktig perspektiv på skisatsingen. Hun er fullstendig klar over at det er en tålmodighetsprøve å bli god i en idrett hvor det kreves mye trening for å nå den nasjonale toppen.

Håper på Kollen-deltakelse

Marianne har forhåpninger om at det en gang i fremtiden skal være mulig å ta så store steg at hun blir landslagsløper og får muligheten til å konkurrere internasjonalt. For ett år siden var hun i aksjon for Finnmark skikrets i den populære kretsstafetten i Holmenkollen. Eller Ungdomsstafetten, som er det offisielle navnet på stafetten som hvert år samler de beste jentene og guttene i 15- og 16-årsklassen. Marianne håper det skal by seg en ny mulighet til å gå i år.

– Jeg har forstått det som at jeg er en av 2003-modellene som er aktuelle også i år. Det frister veldig å få gå i Kollen på nytt. Det var en fantastisk stemning da vi gikk der i fjor. Jeg har lyst til å oppleve atmosfæren og nasjonalanlegget på nytt, sier Marianne, som fulgte Marit Bjørgen og de andre stjernene på nært hold på tampen av 2017-sesongen. Bredal-Hansen innrømmer at hun er spent på kretsens laguttak som vil være klart i løpet av noen få dager.

Gode resultater

Også Synnøve Padøy Opgård gjorde sine saker bra. Tverrelvdalen-løperen endte på plassen bak Marianne Bredal-Hansen på fredagens femkilometer. Hun klinket også til med en sterk 34. plass i lørdagens langrennscross. Her ble Marianne Bredal-Hansen nummer 52.