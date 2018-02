sport

Alta IFs håndballherrer tapte hjemme mot Vestli i går ettermiddag, noe som betyr at Ottar Pettersens mannskap nå er under nedrykksstreken. En av de som ikke lyktes spesielt godt i Altahallen var Vebjørn Slettli. Midtbacken legger ingenting i mellom når han skal oppsummere det som har skjedd så langt denne sesongen.

– Det som ble prestert i går var ikke godt nok, og det er dessverre ikke første gang. Det var mange som var dårlige, meg inkludert. Jeg har hatt en forferdelig svak sesong i Alta IF-drakta, og er veldig skuffet over egne prestasjoner, sier Slettli til A-sporten.

På full fart mot nedrykk Alta IF er under streken etter tapet for Vestli.

Sviktet i angrep

For han virket det som at spillerne ikke helt tålte presset. Med seier mot Vestli ville sjansene for en fornyet kontrakt i 2. divisjon vært store. Nå må Alta IF vinne minst én av sine to gjenstående kamper for å ha en mulighet til å berge plassen, aller helst begge. Og da må Vestli avgi poeng sine tre resterende oppgjør.

– Vi gjorde en del feil som jeg ikke har sett så ofte, og det får meg til å tro at ikke alle taklet alvoret på en like god måte. Og jeg var slett ikke bedre enn noen andre. Vi gikk tom for ideer offensivt og prøve å lete etter løsninger én og én, noe som førte til mange personlige feil. Det hjelper selvsagt ikke at vi har enkeltspillere som ikke har trent så mye sammen med resten av laget. Det er vanskelig å skape gode relasjoner på den måten, sier han.

Har ikke gitt opp

Slettli skulle egentlig ikke spille denne sesongen, men ble overtalt til å bidra. Også Ole Henrik Kristiansen og Tom Harald Granshagen hadde gitt seg, men er nå tilbake.

– Jeg mente at det ville bli for hektisk å være hovedtrener for BULs damelag samtidig som jeg satset som Alta IF-spiller. Og det har det blitt. Mye av grunnen til mine svake prestasjoner ligger nok der. Men jeg skal bite tennene sammen og gi alt i de to siste kampene. Vi står sammen som et lag og satser på å vinne de to siste kampene, forteller han.

Slettli legger til at Vestli på langt nær er det svakeste laget som har gjestet Altahallen denne sesongen.

– De hadde hentet inn et par tidligere eliteseriespillere som gjorde jobben vanskeligere for oss. Men det er ingen unnskyldning. Dette var en kamp som vi burde vunnet, avslutter han.

Alta IF møter Sarpsborg hjemme 11. mars. Så avslutter de sesongen borte mot Bravo 25. mars.