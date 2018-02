På full fart mot nedrykk

sport

Alta IF - Vestli 22-27:

Det har vært en tung sesong for Alta IFs håndballherrer, men enn så lenge har Ottar Pettersens mannskap holdt seg på rett side av nedrykksstreken i 2. divisjon avdeling 1.

Det endret seg da Alta IF og Vestli møttes i Altahallen søndag ettermiddag. Gjestene fra Oslo vant 27-22 etter å ha ledet 16-12 til pause og klatret forbi hjemmelaget på tabellen. Alta IF er nå ett poeng bak Vestli med én kamp mer spilt. Hvis dette står seg sesongen ut rykker laget fra Nordlysbyen ned sammen med Skarphedin, som er helt fortapt med bare to poeng 19 kamper.

– Jeg er skuffet over at vi ikke klarte å ta med den positiviteten vi har hatt på trening til denne kampen. Vi scoret for lite og gjorde for mange feil, sier Alta IF-trener Ottar Pettersen til A-sporten.

– Er det betydningen av oppgjøret som blir for mye for enkelte?

– Jeg tror ikke at det er der problemet ligger. Vi har gjort mange av de samme feilene hele sesongen, og det gjør jo at vi nå ligger veldig utsatt til på tabellen.

Alta IF har to kamper igjen. De møter Sarpsborg hjemme 11. mars og avslutter sesongen borte mot Bravo 25. mars. Vestli møter Bravo borte, Storhamar hjemme og Oslo-Studentene borte i innspurten.

– Vi må bare tenke på de to kampene vi har igjen og gjøre vårt beste for å vinne dem. Så får det gå som det går med de andre matchene, fastslår Pettersen-

Tom Harald Granshagen var Alta IFs mestscorende spiller med syv fulltreffere i søndagens match. Tre av disse kom på straffekast. Petter Barosen scoret fem ganger. De øvrige målene ble satt inn av Håvard Brekmo 4, Vebjørn Slettli 2, Andreas Bjørkmann 1, Ole Henrik Kristiansen 1, Marius Dahl 1 og Michael Hoel Johansen 1.