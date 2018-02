Nummer to i USA

sport

Den amerikanske proffserien i scootercross har denne helga forflyttet seg til Mount Pleasant i Michigan. Altaværingen Martin Moland og Malene Trosten Andersen, som kjører for Alta motorsportklubb når hun konkurrerer i Europa, var naturligvis på plass.

Natt til lørdag norsk tid ble det første av to løp i Michigan unnagjort. Malene Trosten Andersen har levert en kanonsesong, og hun fortsatte den gode kjøringen i Mount Pleasant. Hun vant begge innledende heat, og ledet i finalen da et uhell fratok henne seieren. Likevel ble det en sterk andreplass for Vadsø-jenta.

– Da ble det en andreplass i dag etter at jeg landet på utsiden av banen etter en trippel og mistet ledelsen. Ramlet heldigvis ikke av og kom meg inn på banen igjen. Så er veldig glad for det til tross. Hadde gode heat i kveld også, kjørte inn 1-1. Så nå får jeg bare ta den gode følelsen med inn i morgendagens nye runder og sikte enda litt høyere, skriver hun på sin facebookside.

Martin Moland kjørte også godt i første løp. Han ble nummer seks og tre i de innledende heatene. I finalen kjørte han inn til fjerdeplass. Jakob Yurk vant Pro Lite-klassen foran Nisse Kjellstrøm og Andy Lieders.

Det andre løpet i Michigan kjøres natt til søndag norsk tid.