BUL G18 - Lillestrøm G18 22-27:

BUL og Kjelsås åpnet seriehelga i BUL-hallen fredag kveld, og da ble det ett poeng til hvert av lagene. Deretter møtte bossekopingene Storhamar lørdag formiddag. Igjen ble det poengdeling, da 25-25.

BULs tredje og siste kamp i Lerøy 2-serien denne helga ble spilt lørdag kveld, og da var det serieleder Lillestrøm som sto på motsatt banehalvdel. Gjestene ledet 13-8 til pause, og vant til slutt 27-22. BUL-guttene yppet seg underveis, og på et tidspunkt i andre omgang var det bare to mål som skilte lagene. Men Lillestrøm avsluttet oppgjøret best og vant fortjent.

Slik oppsummerer BUL-trener Rune Skaufel disse tre kampene i den landsomfattende Lerøy 2-serien:

– Vi hadde alle muligheter til å slå både Kjelsås og Storhamar. Dessverre var ikke marginene på vår side. Slik var det også mot Lillestrøm. Vi var bare to mål bak, men misset da vi kunne kommet helt opp i ryggen på dem. I stedet fikk de en scoring og økte avstanden. Det er synd at vi ikke klarte å bikke marginene i vår favør, men sånn er det i denne serien. Det er tette og jevne kamper der små detaljer fort blir avgjørende for hvem som stikker av med seieren.

Han synes ikke BUL-guttene har noen grunn til å henge med hodet.

– De har tatt store steg denne vinteren. Vi ser at vi er helt på høyde med de beste lagene, og det skal vi være stolte over. Lillestrøm tapte for Kjelsås, så alle lagene vi har møtt denne helga holder et meget høyt nivå, sier Skaufel.

Det gjenstår fortsatt én helg med kamper før Lerøy 2-serien avsluttes.

Ask Mikkelsen var for øvrig BULs mestscorende spiller i oppgjøret mot Lillestrøm. Han scoret fem ganger. Aleksander Maisenhølder og Ole Nikolai Hætta noterte seg begge for fire fulltreffere.