Rojas signerte ny avtale for Alta IF

Alta IF Fotball har nemlig i dag kommet til enighet med målvakten Daniel Mederos Rojas om en ny avtale. Han imponerte kolossalt forrige sesong og blir en viktig brikke i 2. divisjon.

Alta-trener Bård Flovik bekrefter at klubben i dag signerte ny avtale.

– Vi har jobbet bredt med tilfanget av nye spillere og det er ingen hemmelighet at vi trengte en keeper, sier Flovik til Altaposten.

I tillegg kan han rutte med unge Alexander Ellingsen og rutinerte Maris Eltermanis.

– De referansene jeg har fått og det jeg har hørt og sett av Rorjas, tilsier at dette er et trygt valg. Han kjenner også klubben og spillerne, så dette er en god dag for Alta IF, sier Flovik.

– Jakter dere flere spillere?

– Vi satser på ytterligere en signering, så vi jobber på høytrykk for å få et best mulig mannskap, sier Flovik, som sist helg kunne glede seg over godt spill mot Tromsdalen, selv om de rotet vekk en klar ledelse.