– Vi gleder oss

– Vi har hatt noen veldig gode treningsuker, og guttene gleder seg veldig til å spille hjemmekamp igjen. Det begynner å bli lenge siden sist vi var i aksjon i egen hall, forteller trener Rune Skaufel.

Møter lag sørfra

13. desember i fjor møttes herrelagene til BUL og Alta 2 til 3.-divisjonsoppgjør i BUL-hallen. Siden den gang har A-laget, som i praksis er 18-årslaget, spilt fire bortekamper. Nå er de veldig klar for å vise seg frem for eget publikum igjen. Og det er ikke hvem som helst som gjester håndballhallen i Bossekop. Dette er kamper i den landsomfattende Lerøy 2-serien, og BUL skal møte Kjelsås, Storhamar og Lillestrøm.

– Vi kickstarter helga med kamp mot Kjelsås fredag kveld. Deretter blir det matcher mot Storhamar og Lillestrøm på lørdag. Så avslutter vi det hele med A-lagskamp hjemme mot Ankenes på søndag. Det kommer til å bli en svært innholdsrik og spennende håndballhelg, fastslår Skaufel.

Ønsker støtte fra tribunen

Han håper at det entusiastiske BUL-publikummet som er kjent for å lage god stemning i hallen møter opp og heier guttene til seier.

– Det er selvsagt uheldig at disse kampene krasjer med vinterferien. Mange er på hytta, men vi håper likevel at de tar turen innom for å støtte guttene. Vi ønsker også å lage liv i hallen når de andre kampene spilles slik at lagene sørfra får en god opplevelse. De gleder seg veldig til å komme nordover, forteller BUL-sjefen.

– Lillestrøm-laget skal blant annet prøve hundekjøring, mens andre skal besøke ishotellet. Vi forsøker å gi våre gjester full Alta-pakke når de først kommer hit.

Tror på sportslig suksess

Skaufel & co har en fantastisk foreldregruppe i ryggen som lager lunsj til alle lag og sørger for at arrangementet går på skinner.

– De er superflinke til å stille opp. Rammene for helgas kamper vil være perfekte. Så blir det opp til oss å levere ute på banen, smiler han.

Lillestrøm har fortsatt til gode å avgi poeng og er den store favoritten til å vinne serien. Bak dem er det veldig jevnt.

– Det er ett poeng som skiller oss, Klæbu, Kjelsås og Storhamar. Vi har alle muligheter til å vinne flere av helgas kamper. Og Lillestrøm skal ikke få noe gratis. Vi kommer til å mobilisere skikkelig foran den matchen, avslutter han.