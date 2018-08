Loppa kommune faktasjekker Ballos atferd

pluss

Det er Kommunal rapport (krever innlogging) som melder at det er bestilt en faktaundersøkelse fra Helsehuset Salis, etter at det er kommet inn klager på Ballos atferd.

Altaposten kunne tidligere i sommer fortelle at kommuneoverlegen i to runder har bedt fylkeslegen om tilsyn etter alvorlige episoder i pleie- og omsorgstjenesten i Loppa. Anmodningen ble ikke tatt til følge i januar, men nå ligger det an til at Fylkesmannen i Trøndelag får oppgaven med å se kommunen i kortene. I mellomtiden blir altså Ballo sett i kortene av Loppa kommune.

Ballo er kritisk til håndteringen og bekrefter overfor Kommunal rapport at han nå har kommet med et tilsvar til konsulenten som lager rapporten.

– Jeg har forklart meg og svart så saklig som mulig. Nå ønsker jeg ikke å bruke mer tid på dette, eller benytte min rett til kontradiksjon. Jeg vil prioritere å bruke tiden på pasientrettet arbeid, sier Ballo til Kommunal Rapport.

Kommuneoverlegen mener at en slik faktaundersøkelse kun øker utryggheten i staben og skaper konflikt.

– Det er naivt å tro at man vil få fram fakta. Det man får, er utvalgte data, folks oppfatning av ulike forhold og uttalelser som er tatt ut av sin sammenheng, sier Ballo, som ikke kjenner seg igjen i det han kritiseres for når det gjelder atferd.

– Jeg banner ikke, og jeg bruker ikke personkarakteristikker. Men det har hendt at jeg er blitt sint og brukt utestemme, slik det hevdes, men det har vært med bakgrunn i et alvorlig bakteppe. Man kan ikke frikople en slik reaksjon fra situasjonen der kommentaren falt, sier han til Kommunal rapport.

Rådmann Marion Høgmo vil ikke kommentere Ballos uttalelser eller påstander.