Tett samspill med hunden gjennom agility

I Alta Hundeklubb, som er underlagt Norsk Kennelklubb, er alle typer raser og blandingshunder velkommen. De holder alt fra valpekurs til treninger og konkurranser, blant annet agility.

Hinderløype for hund

Kristian Larsen er leder for Alta Hundeklubb og Sandra Moen er instruktør.

– Agility passer for alle hunder, så fremt de er frisk og rask, uten skader, ikke overvektig og ikke har pusteproblemer, forklarer Sandra Moen.

Agility er hinderløyper for hund, og er en av de raskest voksende sportsgrenene for hunder. Det kreves et godt samarbeid mellom hund og fører, og målet er å gjennomføre hinderløypen på kortest mulig tid, med færrest mulig feil.

Grunnferdigheter

– Rasene som blir mest brukt er Border Collie, pudler, Shetland Sheepdog, retrievere og australsk fårehund. Det er en veldig fin aktivitet som aktiviserer hundene, forteller Sandra Moen.

Som valp starter de med grunnferdigheter som sitt/bli inntil de er 12 måneder. De venter med hopp på grunn av risiko for belastningsskader.

– Lydighet er veldig viktig og hundene bør være fokuserte. Det er slitsomt mentalt og fysisk, men veldig gøy for både hund og fører, fortsetter hun.

De planlegger kurs senere i høst her i Alta, men tid er ikke bestemt enda.

– Treningene foregår på Kronstadbanen. Vi har også en facebook-side som man kan gå inn på og følge med på hva som skjer, sier Moen.

Veldig givende

Hanne Aakerholm har vært en aktiv utøver i Agility siden mars i år.

– Jeg begynte med Agility da tispen min var ett år, men har bare trent så smått de fire siste årene på grunn av studier. Agility er givende, mest fordi Shira liker det så godt, og det er mye glede og spenning for både meg og hunden. Det er fart, og det er veldig gøy når det går så fort, sier hun.

Det er også muligheter å få enda bedre resultater.

– Tispen min er veldig engasjert og hun synes det er gøy. Man kan alltid bli bedre i Agility, spesielt når man har et mål å gå etter. Så er det bra trening for begge to, mener hun.

– Jeg prøvde utstilling med henne tidligere, men det var kjedelig for begge to, medgir Aakerholm. Tispen hennes Shira er en Shetland Sheepdog på fem år, og i tidligere avl.

Nye kurs til høsten

Alta Hundeklubb har hatt Kristian Larsen som leder på andre året, men han har også vært leder i en periode for noen år siden. Aktiviteter klubben tilbyr er miljø- og sosialiseringstrening, hverdagslydighet og rally-trening. Sistnevnte er en kombinasjon av agility og freestyle. Freestyle er en ny gren innen hundesporten, som nylig er blitt offisiell. De har også kurs om de aktivitetene klubben arrangerer.

– Vi har faste treninger en gang i uka, men hvilken dag det er varierer. For de som er interessert i valpekurs denne høsten, må de gjerne melde sin interesse. Det arrangeres to ganger i året og det er stor pågang, sier Larsen.

Interessen for Agility har hatt en liten downperiode, men har nå begynt å ta seg opp med flere interessererte.

– Vi starter opp et nytt nybegynnerkurs, og her er det også bare å melde sin interesse. Det er lettest å få tak i oss på Facebook, avslutter han.