Ser store muligheter i kjedesamarbeidet

Som Altaposten kunne melde torsdag ble det offentlig at Alta-selskapet Eltele AS har kjøpt seg inn som partner i selskapet bak Serit-kjeden: IT-Partner Norge AS. Totalt har Eltele sikret seg 11,1 prosent av aksjene i IT-Partner Norge. Dette kom i stand etter at det ble gjennomført en rettet emisjon mot Eltele og et annet selskap.

Serit eies nå av Eltele og åtte andre selskap, og vil fungere som en samarbeidsklynge der de forskjellige aktørene opererer med samme kjedenavn.

Nasjonale anbud

Eltele-direktør Jens-Harald Jenssen mener det ligger store muligheter i samarbeidet, og vil gjøre sitt for å løfte både Eltele og de andre samarbeidspartnerne i Serit-systemet:

– Vi ser soleklare fordeler ved å gjøre dette. Eltele har over tid merket at konkurransen tilspisser seg, der vi ofte måles opp mot store nasjonale og internasjonale aktører. Styrken i Serit-systemet, der de ni eierne samlet omsetter for nærmere 700 millioner, gjør oss i stand til å levere på store, nasjonale anbud. Serit har allerede levert trådløse løsninger for Avinor over hele landet, slikt ville Eltele aldri klart å levere alene, eksemplifiserer han.

– Hvor mye penger la dere på bordet for å bli med på emisjonen?

– Det er ikke snakk om mer enn et ensifret millionbeløp. Dette er et desentralisert samarbeid der hovedkontoret består av kun to personer mens verdiene skapes ute i hvert enkelt selskap. Vi kan tilby tjenester og varer til hverandres kunder, eller kjøpe tjenester hos andre selskap – slik at vi kan gi en enda bedre service til våre kunder andre steder i landet. Samlet blir dette veldig bra, sier Jenssen, som også går inn i styret i selskapet.

– Hvordan har kundene deres respondert på nyheten?

– Vi har nettopp gått ut og informert flere større kunder, responsen er utelukkende positiv. Også internt på huset ble nyheten godt mottatt. Vi ser alle at dette er et riktig steg å ta for Eltele, det er en stor og spennende dag for oss alle.

Som en konsekvens av dette endrer Eltele logo og vil markedsføre seg utad som Serit Eltele:

– Dette gir oss tilgang på et system med til sammen over 300 ansatte fordelt på 22 kontorer landet over. Dette gir oss innkjøpsmakt, vi får mulighet til å serve kunder over hele landet, vi får tilgang til en rekke nye spennende produkter og tjenester og det gir oss tilgang til tusenvis av nye kunder som får mulighet til å kjøpe våre produkter, forteller Eltele-direktør Jens-Harald Jenssen.

– Tøft!

Eltele bidrar med to kontorer i Finnmark, hovedkontoret i Alta og distriktskontorer i Vadsø og et lite miljø i Molde.

– Med dette er Serit-kjeden landsdekkende. Vi synes det er ganske tøft. Ikke minst er det svært hyggelig å kunne være med å eie en nasjonal kjede, heller enn å bli kjøpt opp av noen, sier Jenssen.

For ordens skyld medfører ikke Serit-avtalen noen endringer i eierstrukturen på Eltele AS.

– Eltele vil fortsatt være lokalt eid, med de samme eiere som tidligere. Eierposten vår i Serit går inn i balansen på regnskapet, sier han.