Gard (16) har en sommerjobb litt utenom det vanlige

Å si at det er kamp om beinet når det gjelder Gard Frosts spesielle sommerjobb ville være en sterk overdrivelse.

– Nei, det er ingen i kameratgjengen min som driver med dette, smiler 16-åringen.

10.000 kroner

I år ble bæra bråmoden i midten av juli, og i løpet av to intense uker plukket Gard rundt 40 kilo bær, som han solgte for 240 kroner kiloen.

– Ja, det blir rett i underkant av 10.000 kroner, oppsummerer unggutten som fattet interesse for bærplukking som inntektskilde for tre år siden.

– Jeg hadde en kompis som plukket for salg og tenkte at «åj, her kan man jo tjene gode penger». Dermed ble jeg med på tur og oppdaget at jeg likte det. For meg er det tre ting som appellerer: Jeg får være ute, jeg får trigget jaktinstinktet mitt og jeg tjener penger.

Orienterer seg godt

Som orienteringsløper har Gard noen klare fortrinn.

– Det gir meg den fordelen at jeg vet om mange steder litt utenfor der folk vanligvis ferdes. Dermed får jeg god oversikt over hvor det er kart og kan bare dra tilbake og plukke dem når de er modne, forklarer Gard, som har skjønt modningsprosessen og vet når en bær kan være plukkeklar.

– Det har med været, og da særlig varmen å gjøre. Slik som i sommer, da alt ble modent i løpet av noen uker. Det var såvidt jeg rakk å plukke før det ble overmodent. Til slutt måtte jeg opp på 300-400 meters høyde for å finne bær, sier han.

Gard bor i Kaiskuru og har ikke langt til favorittområdet, som er Raipas. Han innrømmer at det er kjipt når andre kommer han i forkjøpet, på en myr han har voktet på.

– Ja, det er jo det, man føler jo at man eier den myra, selv om man ikke gjør det, ler 16-åringen, som allerede har faste kunder. – Jeg prøver å levere god kvalitet. Jeg plukker ikke kart bare for å fylle spannet. Jeg vil jo gjerne ha kundene tilbake, fastslår Gard.

– Beholder du litt bær til familien?

– Ja, mamma og pappa får jo litt, så har jeg gitt til bestemor som kom sørfra i sommer. Hun fikk også være med meg på multebærtur, sier Gard.

– Så det er greit å ta med den som kommer sørfra på myrene?

– Ja, ha-ha. Det er trygt. Lokale kan man jo ikke røpe hemmelighetene for, skratter den unge bærplukkeren.

Nå som multebærsesongen er over har Gard funnet en annen inntektskilde.

– Jeg samler chaga, det er kreftkjuke, sopp som finnes på bjørketrær, som jeg maler opp og selger. Det brukes til å koke te på. Den har mye antioksidanter og folk, særlig samer, har i gamle dager brukt det som medisin mot mange sykdommer, forklarer 16-åringen.

– Har du mange kunder på dette?

– Nei, jeg har noen faste kunder, men det er et smalt marked. Chagaen finnes på omlag hver tusen bjørketre, så det er ikke så mye av det. Men det er en fin måte for meg å benytte naturen på, samtidig som jeg tjener noen kroner på det, smiler Gard, som tror han blir å halse over myrene neste sommer også.

– Ja, hvis det ikke dukker opp en sommerjobb jeg tjener veldig mye penger på.