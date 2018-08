Bygger om for 5 mill.

pluss

– Vi ønsker å øke trivselen og bli flinkere til å kommunisere ut hva Parksenteret kan tilby. Samtidig gjør vi en ombygging for å tilpasse oss de eksisterende butikkene og få nye inn. Dette er jo et bygg det alltids kan gjøres noe med, sier Jonas Haugen, største eier av Parksenteret på 18.000 kvadratmeter.

Og med det vil Haugen og co gå igang med en ombygging av kjøpesenteret, som per nå er anslått til fem millioner kroner.

– Vi gjør ombygginga rundt årsskiftet. Det gjør vi for å tilpasse oss de eksisterende butikkene og få nye inn, sier han.

Med bortfall av tre store leietakere må det gjøres noe.

– Det som er kult med Parksenteret er at man går inn, og møter lokale eiere. Det er unikt, sier Jonas Haugen.

Han ønsker å finne de rette leietakerne.

– Får vi velge, ønsker vi lokale eiere og lokale konsepter. De som ønsker å skape noe nytt passer inn hos oss, sier han.

Tre forsvinner

Parksenteret har mistet og mister både Skoringen, Magasin Nord og Puskas; tre svært solide butikker som har hatt sentral beliggenhet i kjøpesenteret.

– Det er bestandig trasig å miste leietakere. Det har vært artig så lenge de har vært der, sier Haugen.

Til sammen har de tre lagt beslag på ganske mange kvadratmeter. Det smerter eierne, men det pirrer også til å satse litt ekstra.

En markedsjobb

Haugen tror det kan ha vært underkommunisert hva Parksenteret har og kan tilby.

– Vi vil gjøre litt for å øke trivselen på senteret, og øke markedsføringa av senteret, sier han.

Skal man gjøre endringer og finne nye veier for at virksomheter skal tjene penger, må man også kjenne behovet.

– Noen flytter og noen kommer til men vi vet at det kan være tøft med handel i dag. Derfor har vi startet et omfattende markedsarbeid for å finne ut hvor vi skal og hva vi har tenkt å gjøre. Dette har vi også fått hjelp til, sier Haugen.

Et lite rush på helse

Om noen av de solide drifterne takker for seg, har det kommet ny virksomhet inn. Det har de siste årene vært et lite rush av etableringer innenfor helse, og sist nå i sommer da psykiatriklinikken har leid 100 kvadrat på Parksenteret.

Jonas Aalstad Haugen eier mye av bygningsmassen gjennom selskapet Nordlysbyen Eiendom AS, sammen med Bjørn Arild Johansen (ikke hotellet, Barila eller der bokhandelen var).