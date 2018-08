pluss

Denne uka startet 10 kommunalt ansatte på røykesluttekurs. Tilbudet gikk til alle ansatte, og deltakerne kommer fra alle sektorer.

– Tilbudet er veldig populært, og kurset er fylt opp. Vi er allerede i gang, sier Evie Einvik-Heitmann i Frisklivssentralen.

– Det er høyere forbruk av tobakk i Alta enn i resten av landet. Også Finnmark ligger over landsgjennomsnittet. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier hun.

For første gang kjører hun røykesluttkurs direkte for kommunalt ansatte.

Røyking er en stor risikofaktor for å utvikle sykdom som kreft, kols og hjerte- og karsykdommer.

Like velkjent er det at svært mange strever med å slutte.

– Med ønsket om en tobakksfri kommune dukket forslaget om å hjelpe de ansatte frem til røykeslutt, sier hun.

Tobakksfri kommune

– Det er absolutt ingenting bra med røyk og snus. Som arbeidsgiver ville jeg helt klart stilt nyansatte spørsmål om de røyker når man vet hvor mye tid som går bort til røykepauser, sier folkehelsekoordinator Gjermund Abrahamsen Wik.

Å kjøre kurs for kommuneansatte kom opp da folkehelseutvalget, satt sammen av ressurspersoner i kommunen, jobbet med strategier for bedre folkehelse i kommunen. Frisklivsentralen er en del av utvalget.

For å bedre folkehelsen i Alta, har folkehelseutvalget kommet frem til at å redusere tobakksforbruket kan være et viktig bidrag. Ett av satsningsområdene er å redusere tobakksforbruket.

Ett mål er at Alta kommune skal bli en tobakksfri kommune, noe folkehelseutvalget ønsker å fremme.

– Hadde jeg fått det som jeg ville, skulle vi hatt en tobakksfri kommune om 1,5 år, sier Gjermund Abrahamsen Wik.

Glad de fikk det til

Skal man jobbe for en tobakksfri kommune, kan det være lurt å begynne med sin egen organisasjon.

– Vi fikk hovedverneombudet med på dette, og de ansatte som er med, blir frikjøpt de to første møtene og får kurset gratis, forteller Evie.

Nå skal røykesluttegruppa møtes en gang i uka i noen uker fremover.

– Det med røyking er et veldig vanskelig tema. Mange opplever at de blir fortalt av andre at de bør slutte, og mange føler seg stigmatisert og sett på som annenrangs borgere. De forteller sårt om følelsen av å være en røyker. Vi ønsker ikke å ha så mye fokus på de negative konsekvensene ved å røyke, vi vil heller snakke om den helsebringende effekten av å slutte, sier hun.

– Det er viktig å være empatisk. Blir det for mye press og stress, så trigger det bare lysta til å røyke i stedet, sier hun.

Det er gode restulateter med røykesluttekurs.

– Veldig mange klarer å slutte, med strukturert veiledning sammen med medikamentell behandling. Men det er ikke alle som klarer det. Og så er det jo veldig mange som klarer å slutte helt av seg selv! sier hun.

Stoptober

– Nå kan det jo være på sin plass å nevne at oktober er den store røykesluttemåneden. Da kjører helsedirektoratet «Stoptober»-kampanjen. Her i Alta skal vi ha helsekafé og snakke om tobakksslutt, oppfordrer Evie Einvik-Heitmann.

Det blir satt opp tobakksfrie grupper etter etterspørsel og kapasitet.

– De som ønsker å være med på kurs må gjerne ta kontakt, sier hun.