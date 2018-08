Lykkelig vinner

pluss

Hovedpremien i Alta IFs billotteri, en Toyota C-HR Supreme Hybrid, ble vunnet av Gunn Anita Skoglund Sara, fra Karasjok. Den heldige vinneren er til stede på Alta idrettspark under loddtrekningen. Hun står like ved siden av Anne-Grethe Lillemoen, daglig leder i Alta IF, da hun ringer for å gratulere henne med den nye bilen: – Kan jeg gratulere deg med en ny bil?

– Ja, æ vet nu ikke, svarer den ferske bilvinneren tvilende, samtidig som hun veksler mellom å se ned på mobilen og på Lillemoen.

Men det går bare et øyeblikk før hun stråler opp og slipper jubelen løs.

–Ny bil, hvordan føles det?

– Det føles bra, konstaterer Gunn Anita, ennå litt sjokkert, men med et stort smil.

God innvestering

Vinneren forteller at hun hadde kjøpt tre lodd til 250 kroner stykket, og at hun hadde gitt to av loddene til barna sine.

Hun sier videre at bilen kommer godt med akkurat nå, og at det skal bli herlig å cruise rundt i den nye bilen. Fra før har hun tre gamle biler som står registrert på henne, de skal mannen hennes få.

– Jeg har to biler nå – hva skal jeg gjøre – jeg trenger sjåfør nå, utbryter hun og ler.

Får Alta IF-reklame på bilen

Skoglund Sara, fra Karasjok avslører at tanken om at hun skulle stikke av med en flunkende ny bil i dag, ikke var helt fjern for henne da hun dro til Alta idrettspark litt tidligere i dag: – Da jeg sto på siden her tenkte jeg at kanskje det nå er min tur. Jeg sjekket for å se om noen hadde ringt meg på mobilen, og der var det et ubesvart anrop som viste et nummer jeg ikke kjente.

Leif Rasmussen, fra Toyota Harila i Alta, fikk den gledelige æren av å overrekke henne bilnøklene.

Hun setter seg inn i Toyotaen og bryter ut i et nytt jubelrop: – Vinnerlykke!

Skoglund Sara, avslutter med å bekrefte at hun skal kjøre med reklame for Alta IF på bilen i et år framover.

– Årets billotteri ga rekordsalg

– Vi solgte 4174 lodd, pengene går til barn og unge i Alta IF, sier en strålende fornøyd leder i Alta IF.

Andrepremien var et reisegavekort på 30.000 kroner, tredjepremien var et gavekortet på 20.000, og den fjerde premien var et gavekort fra Møbelringen, på 10.000 kroner.