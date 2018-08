Puskas åpner dørene igjen: – En maksimalistisk opplevelse

pluss

– Det tok lang tid før vi turte å gå ut offentlig med åpningsdato, men vi klarer å treffe den datoen vi har planlagt hele tiden, sier Torgeir Ekeland som er daglig leder.

Den datoen er i dag fredag. Klokken fire på ettermiddag åpnes dørene til Puskas igjen. Rett før sommeren fortalte Gunnar «Puskas» Schwaiger at han skulle pensjonere seg og legge ned butikken.

Ikke lenge etterpå kom nyheten om at nye krefter var klar for å videreføre butikken. Den eneste i sitt slag i fylket.

Maksimalistisk uttrykk

Mye blir det samme som før, men langt ifra alt.

– Vi skal fortsette med salg av instrumenter og alt det som hører med den sjangeren. Det er jo tross alt den eneste instrument- og musikkbutikken i Finnmark.

Ekeland sier det er viktig for dem å bevare den gamle sjela til butikken. Alle som har vært innom Puskas vet at det ikke finnes maken.

– Den maksimalistiske opplevelsen når man kommer inn i en overfylt butikk, det prøver vi å gjenskape. Samtidig tar vi det litt videre og modernisere litt. Litt nyere stil og profil, også har vi lagt på et par nye elementer.

Konsert og kafé

De nye elementene er en liten konsertscene og kafé. Mat og kaker får de levert fra naboen Uno, som ligger på Amfi.

– Vi håper å skape et sted man kan være stolt av i Alta og et sted som gjøre gågata enda mer interessant. En butikk som turister er nysgjerrig på og ikke minst et sted som kan ansette et par årsverk.

På åpningsdagen blir det både servering og musikk for dem som tar turen innom.