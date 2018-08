– Folk slipper å kjøre flere tusen kilometer for å oppleve Finnmark

pluss

Datteren Nina Riple Brekke er daglig leder i det nyoppstartede firmaet Opplev Finnmark AS. Knut Riple titulerer seg selv som «løpegutt», men sier at de alle driver firmaet sammen. Med seg på laget har de Tormod Brekke og Bjørg Marie Riple.

Knut er opprinnelig fra Osterøy utenfor Bergen og har siden 1969 reist land og strand rundt. Men det er på Isnestoften han føler seg hjemme.

– Det er så utrolig fint her ute og vi har blitt veldig glad i plassen og ikke minst folket her ute. Jeg tror mange glemmer at Finnmark har så mye å by på. Jeg hører ofte om folk som skal dra til Nord-Norge, men jeg sier: Ikke glem Finnmark.

– Du har ikke opplevd Norge før du har sett Hamningberg, sier 73-åringen.

Tar en del av kaka

Bobilmarkedet har eksplodert de siste årene. I Alta ligger Alta Caravan AS og Mathisen Landbruksservice AS an til å øke omsetningen nok en gang. Men for mange kan det fort bli dyrt å gå rett på kjøpet av en bobil, som gjerne starter på en million kroner. Det er her Opplev Finnmark AS kommer inn.

– Nina er drivkraften og det var hun som kom på «Opplev Finnmark». Hun er for øvrig like glad i Nord-Norge som meg, skratter Knut.

– Konseptet er enkelt. Utleie av bobiler til de som vil oppleve Finnmark, men ikke nødvendigvis vil kjøre hele veien fra Oslo, Bergen, Stavanger eller hvor det enn måtte være. Vi leverer og henter på flyplassen, så slipper folk flere tusen med kilometer. Da kan de heller bruke hele ferien sin på å se fylket.

– Det som er så fint med bobilen er at man har med seg hjemmet uansett hvor man er, legger han til.

Fornøyde kunder

Knut kan fortelle at de siden oppstarten i mai har hatt mer eller mindre fulle ordrebøker. Men bedriften starter foreløpig forsiktig med tre bobiler.

– Nylig kom en familie fra Rena tilbake. De hadde vært ute en uke og var helt klare på at de skulle tilbake Finnmark. På onsdag kommer det noen fiskere og senere folk som skal leie bobil i fobindelse med Arctic Race of Norway.

– Hvem leier egentlig bobiler?

– De fleste tilreisende er av den eldre sorten, men vi har også mange lokale i 40-årene som leier. Men alle som er over 25 og har førerkort i klasse B kan leie, omså bare for en bærtur, lokker Knut med.