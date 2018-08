Ferdigstilte fusjon, nå er Aksis-selskapet historie

pluss

I en melding til Brønnøysundregistrene fremgår det at Aksis Arbeid og Kompetanse AS er slettet. Årsaken er ikke mer dramatisk enn at selskapet nå anses for å være innfusjonert i Aksis AS.

Beslutningen om fusjon kom tidligere i år. Årsaken til fusjonen er flerdelt:

– Eiendomsselskapet og driftsselskapet har egentlig vært drevet som ett selskap. Etter en totalvurdering fant vi at det ikke var hensiktsmessig å fortsette slik. All drift fortsetter i Aksis AS nå, sier direktør Steinar Karlstrøm, som sier at endringene ikke vil være merkbare:

– Dette har ingen praktisk betydning, annet enn at det blir lettere og mer hensiktsmessig å drifte ett selskap. Vi ser også at det skjer regelendringer som kunne ført til endringer i rammebetingelsene våre, sier han.

Den bekymringen slipper de nå.

– Det er ei papirmølle, mye arbeid må gjøres for å få gjort dette. Men vi mener det er riktig likevel, da det sparer oss for mye arbeid i framtiden.