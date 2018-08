pluss

Hun hadde sin siste arbeidsdag som hotelldirektør på Scandic Alta tirsdag. Det var en dag som selvsagt ble veldig vemodig.

«Flytter» med tømmerhus

– Nå skal jeg ta fatt på pensjonisttilværelsen, men det er klart at etter 17 år som hotelldirektør og 41 år i bransjen, så blir det rart å slutte, medgir Flesvik som har jobbet på hotellet i 30 år.

– Hva skal du gjøre nå?

– Jeg skal bo i Alta, men kun vinterstid. Sommer og høst skal jeg og mannen tilbringe på Toten. Han er totning og vi har nettopp flyttet et flott, stort tømmerhus fra Sørreisa i Troms til Toten, hvor vi har fått det veldig fint med alle fasiliteter. Ett av barna bor også i området, og nå er de alle på Toten, så det blir fint å hilse på familien, sier Flesvik.

– Trist å slutte?

– Ja, selvsagt. Jeg har jobbet på dette hotellet helt siden 1988, så det blir en stor forandring i tilværelsen, å ikke gå på jobb eller møte de flotte ansatte og smilende gjestene.

Store forandringer

Hun sier hotellbransjen har endret seg stort siden hun startet i hotellbransjen for 41 år siden.

– Det er en lang historie å dra, hvis jeg skal snakke om alle endringene, men kort forklart er kurs- og konferanse-segmentet som det stort sett alltid har vært, sier Flesvik som fortsetter:

– Når det gjelder ferie og fritid har det vært en lang dalende tur med besøk av eksempelvis turistbussgjester, men det ser ut til å ta seg opp nå. Folk vil også oppleve mer når de er på ferie enn tidligere, samt at det nå er flere individuelle som kommer nordover på ferie, sier Flesvik.

Skipper bobilnetter

Hun legger til at til og med bobilturistene nå har begynt å ta inn på hotell.

– Vi ser også at de som kommer med bobiler ofte tar ei natt eller to på hotell. Grunnen er at de vil ha litt forandring underveis på sin ferd, så det er jo gledelig. De siste årene har motorsykkelturistene økt kraftig på sommeren, og det kommer nok til å øke i årene som kommer, mener den avtroppende hotelldirektøren.

Tror på nordlyset

Tromsø har flest turister i vintersesongen i nord, men dette segmentet tror Flesvik også vil øke i Alta i årene som kommer.

– Vi har ikke fått det store trøkket av nordlysturister som de har i Tromsø, men etter som tiden går og vi blir mer kjent ute i den store verden vil dette også øke hos oss, det er jeg helt sikker på.

Stor takkelunsj

Tirsdag tok hun farvel med de ansatte under en storstilt lunsj.

– Hva vil du savne mest?

– I løpet av årene har jeg blitt kjent med utrolig mange flotte mennesker som jobber her og i tillegg har hotellet mange stamgjester som jeg har blitt venner med, og også disse har sagt at det blir trist når jeg slutter, og det er selvsagt rørende flotte tilbakemeldinger å få, så kontakten med både gjester og ansatte vil jeg savne stort.

– Sånn på tampen, bor du selv på hotell når du har ferie?

– Ja, det har jeg alltid gjort og vil fortsette med det, for det er noe eget å bo på hotell, smiler den påtroppende pensjonisten.