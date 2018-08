– Artig dersom Kvalsund blir vist fram rundt i verden

pluss

Den velkjente countryduoen fra Kvalsund har rocket opp stilen og fått med seg to musikere på laget. 10. august slipper de den nye låten «Thats how the money gets around»

Rune Nyby og Per Øyvind Mathisen har i årevis laget countrymusikk, som blir spilt kontinuerlig på countryradio både i Norge og utlandet. Låtene deres spilles både i USA, Australia, New Zealand også videre.

Låten de nå skal slippe er likevel litt annerledes enn annen musikk de har laget, forteller Per Øyvind.

– Det er litt mer svingrock enn mange av de andre. Vanligvis spiller vi mer akustisk. Jeg kan beskrive det som mer Neil Young- og Willy Nelson-stil. Her har vi skrudd opp gitarvolumet, mer elgitar. Litt mer rocka enn vanlig.

Humor med et budskap

Per Øyvind forklarer at en låt med det temaet som de har valgt passer bedre med litt mer punsj enn vanlig.

– Dette er ikke et ømt tema, det er et hardt tema. Da blir musikken litt hardere.

Bak svingrocken ruver et tema som duoen er spesielt opptatt av – nemlig personer som benytter sine posisjoner til å berike seg selv.

– Låten og videoen forteller om en lensmann og en ordfører som driver med både underslag, korrupsjon og bestikkelser. Det er et tema som er aktuelt i både stor og liten grad over alt.

Per Øyvind sier at deres amerikanske distributør har fortalt dem at temaet er svært aktuelt akkurat nå og at det er midt i blinken at den skal ut nå i august.

– Da regne vi med at det blir en del radiospilling, også flere steder enn USA.

Må på YouTube

Tiden da alle laget musikkvideo og målet var MTV er over, men nye plattformer har dukket opp. Per Øyvind forteller at det er vel så viktig å være på YouTube som Spotify.

– Det ser jeg bare hjemme hos mine gutter. Hvis de skal høre på musikk så er det på YouTube, mange låter har bare et stillbilde med tekst, men også det fungerer. Det visuelle er blitt mer viktig.

– Var det gøy å lage video?

– Ha ha, ja det var det. Vi forsøkte å få med flere statister fra Kvalsund, men det var ikke så enkelt. De var kanskje redd for å dumme seg ut, eller å ha ansiktet med i en video de ikke kunne stå inne for. Det som er morsomt er at vi har fått frem litt av Kvalsund. Det er artig hvis videoen blir spilt rundt om i verden, så får de sett et glimt av Kvalsund.

Doblet laget

DSP-band er som nevnt tidligere en duo, men på denne låten er de flere.

– Lars Rune Rebbestad er med på lap steel gitar og han er en multi-instrumentalist som kan det meste. Så han var vi glad for å ha med. Samme med Michael Thøgersen, en trommis sørfra. Det er greit å ha andre som stiller opp og som behersker instrumentene vi ikke er så gode på.

– Når ser vi dere på en scene?

– Det er litt hektisk på grunn av familie og små barn, så vi prioriterer å lage musikk og spille det inn. Når vi har gjort det er det ikke så mye tid til overs til konserter. Hadde vi hatt tid så hadde vi nok spilt både i Finnmark og på festivaler rundt om, vi har fått forespørsler, medgir Per Øyvind, og er enig i at det er en tid for alt.

– Kanskje deltar vi på en countryfestival en gang, det hadde vært gøy.