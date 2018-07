pluss

Det betyr at Alta Laksefiskeri interessentskap (ALI) ikke tillater at de som fisker i elva avliver mer enn to storlaks over syv kilo, derav kun en holaks. Korteinnhaverne må dermed se bort fra paragraf 5 i fiskereglene på fiskekortet.

Elendig oppgang gjorde at ALI innførte tiltak allerede 12. juli. Fra i går ble denne endringen opprettholdt, opplyser selskapet.

Ny vurdering blir gjort 1. august.