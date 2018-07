Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr

pluss

Flere dager med sydentemperaturer og vind har ført til at det begynner å bli faretruende tørt i skogen og marka i Alta.

– Det er i høyeste grad skogbrannfare og derfor kom vi med et totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og utmark, sier Kjell-Erik Thomassen, vakthavende brannsjef, i Alta brann- og redningskorps.

Det er første gangen i løpet av de elleve årene han har jobbet ved Alta brannvesen, at kommunen har gått ut og forbudt åpen ild.

– Vi har vært på nippet til å forby åpen ild, men det har kommet regn som har endret situasjonen før det har trengt å komme så langt, sier han.

Været kan føre til heftig skogbrann

Meteorologisk institutt beregner skogbrannfaren for rundt 100 steder over hele landet. I følge deres beregning for i dag er Alta oppført med liten skogbrannfare, men tørken fortsetter og i morgen er tabellen for Alta markert med fare.

– Vi er jo ute i litt god tid med forbudet. Slik som det står på Yr, så er det jo kanskje ikke de verste forholdene de melder for i dag, men vi tenker at det er greit å være ute i tide. Vi ser jo det været som varsles på Yr og på været slik som det er i dag, og slik det har vært noen dager nå. Det er varmt og det er vind, starter det en skogbrann nå så blir det fort heftig med bakgrunn i at det er tørt og sterk vind, også med tanke på temperaturen. Og det vil vi i høyeste grad unngå, sier brannsjefen.

Engangsgriller og sigarettsneiper kan starte store branner

Thomassen har en tydelig anmodning; – Det er veldig viktig at folk er aktsomme, det er det det handler om, åpen ild utgjør den største faren.

Men han advarer også mot bruk av engangsgrill: – Folk tror at de er slukket og så blir de liggende der, og levner man de så kan det fort skje at det begynner å brenne. Det har skjedd sørpå ved flere anledninger. De blir skrekkelig varme under, og om man fjerner de etter bruk så kan det fortsatt brenne i bakken under den. Sigarettsneiper er også en tennkilde man må være oppmerksomme på, om den havner på riktig plass slik som vinden er nå, så skal det ikke mye til for at det skal begynne å brenne.

Forbudet mot å gjøre opp åpen ild inkluderer også bruk av engangsgriller eller annet utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes.

– Har dere følelsen av å være i ekstra beredskap på brannstasjonen nå?

– Vi er oppmerksomme på den varmen som er nå, og vi har nok noen tanker rundt det, vi som har beredskap. Vi ser jo hvilken jobb de har sørpå med alle skogbrannene der, så de som er på jobb nå er nok mer oppmerksomme akkurat nå, avslutter vakthavende brannsjef, Kjell-Erik Thomassen.

Kan ikke love at skogbrannfaren minker

I følge statsmeteorolog, Magnus Haukeland, fra Meteorologisk institutt for Nord-Norge, ser det ikke ut til at skogbrannfaren vil minke i de nærmeste dagene.

– Det ser ut som Alta vil få ganske høye temperaturer de neste dagene, litt lavere enn det har vært de siste dagene, men fortsatt kan det bli over 20 grader de neste dagene. Det blir nok litt mer skyer enn det har vært de siste dagene, men det kommer nok ikke så veldig mye nedbør. Om det kommer regn vil det komme i form av byger og med lott lokale forskjeller, så om det kommer så mye i Alta er vanskelig å si, sier statsmeteorologen.

Han har ingen sikre løfter å komme med om nedbørsmengden for neste uke heller; – Etter mandagen så er det kun noen svake muligheter på onsdag eller torsdag for at det kan komme litt nedbør, men det ser ikke ut til at det kommer så veldig mye nedbør ut over uka. Jeg kan si at hvis man er heldig så kan man få noen byger på mandag eller tirsdag. Den nedbøren ser ut til å ville vare en ganske kort tid, så det spørs om det vil være nok til å kunne trekke så mye inn at inn til å kunne forminske noen skogbrannfare.