pluss

– Det er formidling av samisk kultur og historie som jeg trives aller best med, og egentlig har jeg vært involvert i samisk reiseliv sammen med brødrene mine fra jeg var seks-sju år gammel, sier Aslak Sokki til Altaposten.

Han er stolt av at familien har rein i distrikt 40 – og at han selv driver Sokki Adventure, uten å basere seg på tilskudd fra noen som helst.

39-årigen jobber også for entreprenørselskapet Nemo Tec AS, hvor han bygger ferdig et tilbygg til en hytte. Før han ble leid inn hos Nemo Tec, var Aslak ansatt i det kommunale boligselskapet i åtte år med vedlikeholdsarbeid på selskapets boliger.

Brenner for turistbedriften

Han brenner imidlertid for å utvikle turistbedriften sin, Sokki Adventure.

– Jeg driver ikke med tilskudd og er ikke avhengig av det. Jeg vil jobbe for lønna og bygge opp bedriften. Mange har samme tankegangen som meg, men det er ikke alle som vil vasse i djupsnøen og tenke annerledes, påpeker han.

Når han får turister på besøk kjører de for eksempel ikke reinraid.

– Det er noe jeg selv synes er kjedelig, gjestene våre får hver sin rein og får kjøre selv, noe vi har fått tilbakemeldinger på at de synes er mer spennende, sier han. Han har tatt i bruk sosiale medier for å selge bedriften sin og produktene. I Kautokeino samarbeider Sokki med Eira Siida og Jonny Aleksander Eira som er i ferd med å bygge seg reiselivsanlegg.

– I tillegg har jeg samarbeidspartnere som har noenlunde samme innstilling som meg, deriblant Vegard Uglebakken og Nord Ekspedisjon AS. Han er en positiv aktør som heller ikke snakker om tilskudd, påpeker han.

Han har også kontakter i Finland.

– Det viser seg at de gjestene som finske operatører skaffer, er opptatt av mer enn bare nordlyset. Så når det gjelder nordlyshimmelen, er vi ingen trussel mot noen konkurrenter, sier Aslak.

I samisk tradisjon er det mange som ikke tør se opp mot nordlyshimmelen.

– Det ligger ikke til vår kultur å dyrke nordlyset. Det vi fikk beskjed om da vi var barn, var at nordlyset kunne komme og ta oss hvis vi terget det, men det gjelder kanskje flere andre steder også. Jeg har hørt at på Grønland tolker de nordlyset som at de underjordiske har kommet opp fra jorda og spiller fotball med en hodeskalle fra hvalross, sier Aslak.

Stor interesse

Han har hatt et tysk TV-team på besøk som hadde oppdaget hans reiselivstilbud på Facebook og gjerne ville se hvordan ungene på tre og et halvt, ni, 11 og 15 år levde på vidda.

– Så har vi hatt en journalist fra National Geographic Magazine boende hos oss i campen i flere uker. Hun kommer tilbake om ikke lenge og følger oss og gjestene for å få tatt akkurat det ene bildet som en fotograf kanskje venter på å treffe blink på i et helt år. Vi hadde også besøk av Liverpool-legenden John Barnes sist år i samband med kjendisversjonen av noe som likner på 71 grader nord. Da han spurte om jeg var Liverpool-supporter, ble svaret nei, dessverre, Man U. Da skjønte han at han ville tape den etappen som ble spilt inn hos oss, ler Aslak.

– For oss er alle like

Sokki fastslår at kongelige, fyrstelige eller ministre får samme service som vanlige kunder.

– Da en minister skulle på besøk, ville departementet at vi ikke skulle ha kniv i samebeltet. Da sa jeg, at uten kniven i beltet, har vi ikke vår identitet med oss fullt ut. Sagt på en annen måte, vi kan ikke levere noe som ikke er ekte og sett på som riktig fra vårt synspunkt, påpeker han.

– For eksempel har jeg ungene med i campen hele tiden. En gang i vinter, da gjestene trakk inn i lavvoen, ville treåringen bli igjen ute for å leke. Det sa jeg er helt greit, men etter ei stund kom han inn til meg og de 20 gjestene og kunne fortelle at stalloen var der ute, sier Aslak. Da gikk Ole Anders, som en av guidene heter utfor å sjekke, og han kunne konstatere at det skjedde noe der ute, at det var noen som viste seg fram.

Respekten for naturen står sentralt.

– Da vi etablerte campen, hadde jeg først glemt å spørre om lov til å etablere oss i naturen. En kveld fikk jeg en kraftig hand på skuldra. Da skjønte jeg at jeg måtte dra opp til campområdet og spørre pent om lov - og med godkjenning fra de som ikke var der, som jeg ikke kunne se og heller ikke føle, så fikk jeg tillatelsen til å sette opp campen, sier Aslak alvorlig.