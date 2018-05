Ber Troms om å trekke seg fra nemnda

pluss

Det mener ordfører Johan Vasara i Kautokeino og han synes brudgommen i Troms bør forstå at et arrangert tvangsekteskap ikke er bra.

– Derfor bør Troms fylkeskommune trekke seg fra fellesnemnda og stå sammen med Finnmark, som har sagt så klart fra som 87 prosent mot tvangssammenslåing i folkeavstemningen om dette temaet. Troms bør nå trekke seg, selv om de jeg kaller formynderne i Oslo ikke evner å gjøre det, sier Vasara. Han legger til at han synes fylkesordfører Ragnhild Vassvik ga en god redegjørelse for velgerne da fylkeskommunen i morges presenterte valgresultatet,

–Jeg forstår godt at hun brukte uttrykk som stolt og kry, og at resultatet som kom fram i folkeavstemningen har gitt regjeringen en kraftfull beskjed om at folk i Finnmark ikke ønsker et tvangsekteskap, sier Kautokeinos ordfører.

Han legger til at det som etter hans mening er viktig, også i en samisk sammenheng, er prinsippet om nærhet til beslutningstakerne, særlig hvis det går mot ekspertutvalgets anbefaling om å utdele mer beslutningsmyndighet til de nye regionene.

– Vadsø er langt nok unna som det er, men i forhold til Vadsø er vi tross alt en synlig part. Det minimeres når vi skal forsøke å nå frem i både Harstad og Finnsnes med samisk rettsforståelse, argumentasjon som vi allerede i dag sliter med å få forståelse for hos et offentlig apparat der flere og flere rekrutteres fra monokulturelle samfunn sørpå og hvor de er uten urfolksperspektiv i sin utdanning, sier Johan Vasara.