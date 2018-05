pluss

Loppa-ordfører Steinar Halvorsen (H) har vært en av de mest profilerte ja-politikerne i Finnmark, med et sterkt og uttalt ønske om en sterkere region bestående av Troms og Finnmark.

Gikk ikke av felleskassa

– Resultatet er som ventet og viser at svartmalingen ga resultater. Det er skapt en frykt som det ikke er grunnlag for, dessverre, sier Halvorsen, som fikk flertallet i kommunestyret med på at Loppa kommune ikke skulle medvirke til en folkeavstemning uten betydning, ettersom Stortinget har sagt sitt.

– Det var helt greit at det ble folkeavstemning i kommunen, men det gikk ikke fra felleskassa til Loppa kommune, påpeker Halvorsen.

Står med knepte hender

Han mener toneangivende fylkespolitikere har slåss for sine egne posisjoner og demonisert en sammenslåing av fylkeskommunene.

– Stortingsvedtaket ligger fast, og det blir helt feil hvis ikke Finnmark tar konsekvensen av de utfordringene offentlig sektor står overfor, sier Halvorsen.

– Det blir håpløst at Finnmark skal stå med knepte hender mens verden går videre, utbroderer Halvorsen.

Han er overbevist om at stortingsvedtaket blir stående.

– Noe annet ville overraske og skuffe meg stort, men dette går nok sin gang med oppfølging av stortingets beslutning i en nasjonal reform, sier Halvorsen.

«Ja-kommunen»

– Du føler deg ikke en smule alene med ditt standpunkt i Loppa?

– Ja, det kan du si. Jeg velger heller å se lyst på det og konstaterer at Loppa var en av kommunene som var minst mot reformen, sier Halvorsen med et smil. 84,8 prosent sa nei.

– Jeg vil også tilføye at jeg er glad for engasjementet, selv om det er uenighet. I motsetning til fylkesordføreren ville jeg imidlertid ikke ha vært fornøyd med valgoppslutningen i denne saken, så ambisjonen burde vært større, sier han.

Han tror det legges merke til at Alta er mest fremoverlent og offensiv.

– Alta-politikerne har igjen forholdt seg til virkeligheten og skjønner at det er nødvendig å tenke framover. De har også vært kritiske til prosessen og reformen, men har vært opptatt av mulighetene i stedet for problemene. Det vil slå positivt ut, tror Halvorsen.