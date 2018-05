– Uforståelig av fotballforbundet

pluss

Det er en tabloid konklusjon på forsøket fra Finnmark fotballkrets på å bedre rammebetingelsene for dame- og jentefotballen i Troms og Finnmark.

Helt konkret gjelder det reisestøtte til 2. divisjon damer Troms/Finnmark, som igjen er svært viktig framtidig arena for aldersbestemte spillere på vei opp i voksenfotballen.

Stått på

Daglig leder Roger Finjord og hele ledelsen av Finnmark fotball- krets har stått på for å få reisetilskudd/ reisefordeling for 2. divisjonen damer, men forbundstyret har sagt nei.

Dette skriver Finjord i sakens anledning:

Finnmark Fotballkrets har full forståelse for den økonomiske belastningen det er for klubbene i fylket som har kvinnelag i 2.divisjon kvinner, og den bekymringen dette medfører for klubbene. Vi ser at kostnadsbildet i denne divisjonen har vært så stort at lagene fra Finnmark har økonomiske utfordringer knyttet til gjennomføring av seriespillet. Dette har vært en direkte årsak til at lag har trukket seg fra seriespill.

Like dyrt for kvinner

Den nasjonale satsningen som nå skjer innenfor kvinnefotballen, og spesielt knyttet til like vilkår for menn og kvinner, er svært positivt. Finnmark Fotballkrets ønsket i lys av denne satsningen at det også skal innføres reisefordeling eller reisetilskudd til 2.divisjon kvinner der seriene består av lag fra flere kretser/lange reiseavstander.

Fram til og med 2016 var det reisetilskudd til 3.divisjon menn. I mange av avdelingene var lagsammensetningen lik det vi nå ser i 2.divisjon kvinner. Vi vet alle at det er like dyrt for kvinner som for menn å reise med fly/buss i lange avstander.

Fordelingskasse

Finnmark Fotballkrets mener derfor det er naturlig å bruke de gode erfaringene man gjorde i 3.divisjon menn ved at alle lag betalte inn et likt beløp (ca kr.18.000), og NFF deretter tildelte reisetilskudd ut fra de faktiske kostnader som den enkelte klubb hadde hatt for deltakelse i seriespillet.

Finnmark Fotballkrets tok saken opp både på daglig leder- og kretsledersamlinger med de øvrige kretsene. Vi fikk her full tilslutning rundt en slik innføring. Saken har vært oppe i forbundsstyret, som vedtok at denne saken vil bli løftet opp igjen når Espelund-utvalget har gjort sine vurderinger knyttet til seriestruktur. Dette skal være klart i løpet av 2018.

Finnmark Fotballkrets vil følge opp saken på vegne av våre klubber, med håp om en innføring av reisetilskudd gjeldende fra og med 2019 sesongen.

Saken ble først trykket av TIL-avisa.