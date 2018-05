– Lathari er skøy

pluss

Verdens aktivitetsdag er egentlig torsdag 10. mai, men siden den sporty dagen i Alta og omegn dette Herrens år falt på Kristi Himmelfartsdag, valgte man å markere den på onsdag i stedet. Det funket minst like bra, og Ann Connie Strifeldt fra arrangøren gløttet på solbrillene og sa det slik:

– Man får det været man fortjener.

Ann Connie sa også at aktivitet er sunt for hele kroppen, hodet med hukommelse og humør inkludert, og at det nå er tredje året på rad Alta demensforening har æren av å markere dagen. Det gjør de sammen med Frisklivssentralen i Alta, og erfaringene så langt har vært utrolig positive, så dette vil de fortsatt fortsettte med, fikk vi vite.

Det fins

SISA glimret som vanlig med sitt nærvær, og disket opp med grillmat under parolen sunn & god, med grillet laks med salat og makeløst god sky, eller sjy siden det var helblå himmel og hav like ved. Etterpå vanket det oppskåren frukt på store fat, med andre ord, om det fins noe som heter gratis lunsj er muligens stadig oppe til debatt, men gratis middag - det fins. Den var veldig god, og folk mente de burde ha vært her, de som ikke var der.

Sentrale spørsmål

– Med c, sa Klara Røkenes Nilsen da vi spurte hvilken bokstav som var først i navnet hennes. Om det var Klara med k eller c? Moren hennes var uenig, og mente det var med k, og mor fikk viljen sin. Etterpå diskuterte de hvor gammel Klara var. Hun svarte nemlig umiddelbart 3, mamma sa 2 og fikk det igjen som hun ville.

– Det er kjempeartig, sa Klara da vi spurte om hun trivdes på Lathari.

– Jeg heter Tore og er fire år, sa Klaras storebror. Til ingen protest fra mor. Tore satt i andre enden av huska, eller dissa som noen sier, moro er det uansett. Etter å ha husket på å disse lenge, gikk han og søster og mamma og noen andre for å spise, og etterpå utover på øyra for å se på skjell og nedspadd fjæremakk og andre spennende ting i strandsonen. Det var kort sagt en herlig smak av sommer, en førpremiere på det vi alle krysser fingre og tær for.

God dag?

Verdens aktivitetsdag inspirerer folk over hele verden til fysisk aktivitet, noe som er spesielt bra og viktig dersom man strever med sviktende helse. Også våre firbente venner var sterkt representert på Lathari på Verdens aktivitetsdag, og du verden så aktive de var da de møtte hverandre for å «hilse på», som mennesket tror og håper de gjør.

Så dukket Ann Magritt og dem opp for å spille gitar og synge rundt naturjuvelens allmenne bålplass, og Langfjord Røde Kors var også invitert. I år som i fjor og før det.

Kaukasisk kasus

– Selvfølgelig er vi med. Vi er med hvert år. Det er bare moro å bidra, sa korpsets Christian Lier, som fikk pesende støtte fra sin hund, den pelskledde giganten Chak (6). Det var en - hold dere fast - kaukasisk ovtcharka. Og ja da, vi sjekket, det er Chak med c ikke k.

Været, maten, folket, smilet og den gode latteren. Vår vurdering samlet sett? Vi gir terningkast 6 for Frisklivssentralen Alta og Alta demensforening sin trofaste markering av denne viktige dagen. Vi ses neste år.