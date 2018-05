pluss

Bygningssnekker Kjetil Thomassen ble tvunget inn på et boligmarked hvor markedsprisen ble presset opp av at tilgang ikke sto i samsvar med boligkøen. Budrunden ble kostbar for familien, ei leilighet til langt over takst.

– Det ble en dyr fornøyelse, men familieforøkelse gjorde at vi måtte ha et sted å bo. I praksis hadde vi ikke noe valg. Men planen har hele tiden vært å bygge vår egen enebolig. Det har vi muligheten til ved at jeg kan få ned kostnadene vesentlig ved egeninnsats, forteller Kjetil med datteren Emma Nordhus Thomassen (snart ett år) på armen.

Nyheten om at Bangjordet snart er klart for tildeling med rundt 50 eneboligtomter, og det til levelige tomtepris på rundt 600.000 kroner, ble svært godt mottatt hos Kjetil og samboer Andrea Nordhus.

– Vi lever i håpet om at vi skal være en av de heldige som får tomt, men antallet søkere blir sikkert mange ganger tomteantallet, påpeker Kjetil.

Uforståelig

Han roser politikerne som nå står på for å få fram rimelige eneboligtomter og konsentrert bebyggelse i kommunale felt.

– Det er enorm forskjell for en ung familie om tomta koster en halv million kroner eller én million kroner. I dag er eneboligtomter i det private markedet til priser rundt 1,5 millioner kroner ikke uvanlig, og da sier det seg selv at unge familier med normale inntekter holdes utenfor boligmarkedet.

Thomassen er derimot sterkt kritisk til at politikerne i vekstkommunen Alta ikke tidligere har sett behovet for kommunale eneboligfelt med tomter til selvkost.

– Det er uforståelig at politikerne har overlatt boligmarkedet kun til private aktører som naturlig nok baserer seg på markedspris. Mangelen på eneboligtomter har ikke bare presset tomteprisene opp, men også boligprisene.

Da familien kjøpte sin vertikaldelte bolig i Saga kom det i skvis med tomtetildelingskriteriene. Boligen var akkurat over 100 m2, altså over grensen for å komme i prioritert gruppe ved tomtetildeling. Like etter ble kvadratmetersgrensen fjernet, og dermed vil familien være i prioritert gruppe når de søker tomt på Bangjordet.

– Et meningsløs regel som utelukket mange unge fra å kunne få tomt, påpeker Kjetil.

Flere felt

På vegne av de unge førstegangsetablererne, håper familien Thomassen/Nordhus at politikerne i Alta sørger for å få opp volumet i eneboligtomter. I Alta øst peker bygningssnekkeren både på Kvitberg og Svenbakken som potensielle svært attraktive felt, og at det må være mulig å utvide de inn på Fefo-areal for å få volum som monner. I vest må Skoddevarre utvikles og realiseres, påpekes det.

Dette er tanker som får full støtte hos Frp-politiker Ronny Berg.

– Om Bente Haug og FeFo ønsker å sette seg ned med kommunen for å bidra til en boligsosial politikk i Alta kommune, så er det svært bra. Kommunen burde fått kjøpt opp mye større arealer fra Fefo. Det kan bidra til til rimelige selvkosttomter, om vi får det til nå. Likevel så hjelper det ikke om prisen på å kjøpe en tomt blir rimeligere, hvis festeavgiften blir flere tusen i måneden. Så festeavgiftsregimet må vekk, sier Berg og legger til:

– Hadde kommunen visst hvordan FeFo kom til å operere som aktør i markedet, ja da er jeg helt sikker på at både administrasjonen i kommunen og politiske partier hadde stått på for oppkjøp av store areal fra Statskog det før FeFo overtok.