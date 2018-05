– Jeg stemmer for sammenslåing

pluss

I dag ble det mulig å gi sin forhåndsstemme, for eller imot sammenslåing av Finnmark og Troms. En av dem som fikk ta del i folkeavstemminga, takket være god service fra Alta kommune, var 79 år gamle Harald Iversen, som bor på Betania.

– Ja, det synes jeg er veldig bra av kommunen. Alle skal være med, uansett hvor man er, fastslår Iversen, som ikke la skjul på hva han krysset av for på stemmeseddelen.

– Jeg er for. Jeg tror det kan gå an. Jeg tror det kan være bra for økonomien, var beskjeden fra pensjonisten. Fra en annen krok av sykehjemmet hørte Altaposten et klart og tydelig: «Nei», da en av pleierne spurte en av de kvinnelige beboerne hva hun ville stemme.

Ekstra-service

Bjørn Conrad Berg og Monica Gjetmundsen fra Alta kommunes servicesenter synes det var en fin dag på jobben, der de dro rundt og besøkte institusjonene i byen.

– Ja, jeg synes det har vært trivelig å være her og jeg synes det fungerte veldig bra. Dette er ikke noe vi er pliktig å gjøre, men vi ønsker å gi den servicen og gjøre det mulig for alle å delta. Derfor drar vi rundt til alle institusjonene i kommunen denne uka, forklarte Berg, som er leder ved servicesenteret.

Føler seg hørt

Lena Amundsen er helsefagarbeider ved Betania og en av dem som hjalp til med å tilrettelegge for at beboerne kunne gi sin stemme.

– Det er veldig flott av Alta kommune å gjøre dette. Alle her virker

positive. Alle ønsker jo å være med og føle at de blir hørt, sier hun.

– Er det mange som har stemt?

– Her hos oss er det kanskje halvparten. Så er det ikke alle som har satt seg like godt inn i det og er litt usikker, og det er jo forståelig, sier helsefagarbeideren.

Kø på rådhuset

Og det er ikke bare på Betania at folk er engasjerte.

– Allerede klokka ti var det tendenser til kødannelse på rådhuset, røper Berg.

– Var det stort engasjement i køen?

– Ja, de som er så tidlig ute, de er engasjerte og har gjerne ventet til de kunne komme å stemme. Så det ble både snakket og diskutert, sier Berg, som minner om den elektroniske løsningen som ligger et tastetrykk unna de aller, aller fleste.

– Vi oppfordrer så mange som mulig om å forhåndsstemme på nett. Det er mest effektivt og da vil også resultatet komme raskene, sier Berg.

– Hva tror du om deltakelsen i Alta?

– Det blir spenennde å se. Man vet jo ikke, men jeg håper så mange som mulig benytter anledningen til å si sin mening, sier servicelederen.

Litt forsinket på nett

I en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune opplyses det at forhåndstemmene på nett startet 10.30 i dag mandag 7.mai. Det var en halvtime senere enn først annonsert og skyldtes en teknisk feil hos leverandøren.

– Fra klokka halv elleve i dag til klokka 21.00 mandag 14. mai kan finnmarkingene stemme på nettsida finnmark2018.no, sier kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen i Finnmark fylkeskommune.

86 prosent imot

I en undersøkelse Sentio Research gjennomførte på vegne av NRK i mars, svarte 86 prosent av de spurte i Finnmark nei til sammenslåing. 10 prosent svarte ja. For Troms del viste undersøkelsen at 73 prosent var imot, mens 21 prosent er for. Både statsminister Erna Solberg (H) og kommunalminister Monica Mæland har sagt at de ikke kommer til å bry seg om resultatet av folkeavstemminga.