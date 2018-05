pluss

Finnmark fylkeskommune var presentert da lederen i Loppa Ap, sammen med tidligere sokneprest Bård Jahr, gikk ombord i legeskyssbåten i morges for å sikre at befolkningen i Nuvsvåg, Bergsfjord og Sandland fikk lever sine stemmesedler. Valglokalet var rett og slett legeskyssbåten – og siden Ap, SV og Sp var de som mente Loppa kommune burde bidra til å få gjennomført folkeavstemningen, var det også representanter for disse partiene som sa seg villig til å bistå fylkeskommunen under starten på folkeavstemningen.

– Jeg stemmer for sammenslåing Harald Iversen (79) er glad for å kunne ta del i demokratiet.

– Det er viktig at folk i distriktet får si sin mening, sier Ap-leder i Loppa, Kim Gøran Pedersen. Han forteller om tilløp til kø på kaia i Bergsfjord, da valgekspressen la til kai der.

– Det har vært kjempestemning. Jeg synes det har vært bra med folk ombord for å avgi stemmer, og selv om vi ikke når til alle småstedene i Vestre Loppa, så håper vi jo at de som ikke får stemt fysisk i dag, benytter muligheten til å avgi sin stemme for eller mot sammenslåingen via fylkeskommunens elsktroniske stemmegivingssystem, sier Ap-lederen.

Han forteller at det er Harald F. Hereide fra Finnmark fylkeskommmune som er ansvarlig for valget, mens Bård Jahr og Pedersen selv har sørget for å sjekke manntallet for dem som avgir stemmer.

– Det har vært kjempeflott vær, folk har vært i godt humør og det har blitt en og annen politisk diskusjon også, sier Pedersen.

Flertallet i kommunestyret i Loppa gikk med knappest mulig margin inn for at Loppa kommune ikke skulle medvirke til en folkeavstemning. Det vil si det var ordførerens dobbeltstemme som ble tungen på vektskåla.

Da folkeavstemningen startet i dag, reiste frivillige reise rund i båt med stemmeurnen. Den startet i Nuvsvåg klokken ni og besøkte deretter Bergsfjord, Sandland, Sør-Tverrfjord og Øksfjord seinere på dagen, kunne NRK melde på morgenen.

– Vi synes det er viktig at folk i Loppa får si sin mening og vi fant ut at vi skulle stille oss til rådighet, sier Ap-leder Pedersen.