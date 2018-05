– Håper dere tar utfordringen og booker flere kvinner

pluss

Aronnesrocken har akkurat lansert sine 22 bookinger til årets festival. Benedikte Pryneid Hansen har fulgt lanseringen tett på Facebook, ettersom hun er utflytta aronnesing i Oslo. Hun reagerer på at det ikke er booket flere kvinner til rockens scener.

– De gjør mye bra for hele musikkmiljøet i Alta og spesielt for unge talenter. Men når er festival, som skal inspirere og bygge opp unge talenter, ikke har flere damer på scenen så blir det få forbilder på scenen for jentene blant Finnmarks mange unge talenter.

– Utfordre dere selv

Hansen sier at det er viktig for motivasjonen til unge jenter å se at man kan lykkes som artist. Derfor brenner hun for temaet. Det gjorde også at hun utfordret festivalsjef Torgeir Ekeland på Facebook. Samtidig har hun forståelse for at det kan være utfordrende å booke flere kvinner, blant annet fordi det er flest menn i bransjen.

– Men da ville jeg utfordret meg selv på hvem jeg vil være som festivalarrangør. Det kan høres trivielt ut, at musikk er musikk, men hvis du aldri ser en som deg selv på scenen, så er det vanskelig å ta sjansen. Vi vet at mange jenter og unge kvinner som starter med musikk, ikke satser. Da kan et fobilde på scenen være med å endre det.

Hansen bruker seg selv som eksempel, hun er nemlig partisekretær i partiet Rødt.

– Hadde jeg ikke sett kvinnelige politikere som gikk foran, så ville det vært mye vanskeligere for meg å ta steget inn i politikken.

Gjorde en telling

Først gjorde Hansen en telling av antallet kvinnelige ansikter på Aronnesrockens bookinger, men da var ikke alle lansert. Nå er den fullført og hun har gjort ny telling:

Band med kun menn: 10

Mannlige soloartister: 5

Band med kvinnelig frontfigur: 3

Kvinnelige soloartister: 4

Antall menn totalt på scenene: 51

Antall kvinner totalt på scenene: 7

– Jeg har sett andre festivalarrangører som har blitt konfrontert med at en stor majoritet av artistene er menn. De fleste svarer det samme; «vi tenker ikke kjønn når vi booker», sier Hansen.

En diskusjon over hele verden

At Benedikte utfordret Torgeir på Facebook, er ikke et tegn på at Aronnesrocken er en versting. Kjønnsbalanse er et hett tema over hele verden.

– Det er en internasjonal bevegelse, The keystone pledge, der festivaler over hele verden har signert på en markering om at de tar kjønnsbalanse på alvor. Det er fire store, norske festivaler som har signert. Innen 2022 skal de ha like mange kvinner som menn på scenen. Jeg sier ikke at Aronnesrocken skal gjøre dette og jeg vet at festivalen er betydelig mindre enn de som har signert, og dermed har et litt mer utfordrende utgangspunkt. Det kan likevel være noe å se på, tenke jeg.

Vi tar ansvar

Festivalsjef Torgeir Ekeland tar spørsmålene til Benedikte på alvor og har besvart hennes henvendelse på Facebook. Selv om han er helt enig i at det er viktig å tenke på kjønnsbalansen når man booker, føler han ikke at Aronnesrocken er verdt å dra fram i en slik diskusjon.

– Vi har dette med oss hele tiden og har hatt det i alle år. I 2014 var alle våre tre hovedartister kvinnelig. At de har kun menn i bandet bak seg, får ikke vi gjort noe med. I år avslutter vi med ISÁK og Gåte, begge med kvinnelig frontfigur. Det samme gjelder her – de er booket fordi de er desidert best.

Han sier de er bevisst på en så jevn som mulig kjønnsbalanse på scenen.

Han forteller om en rekke kriterier som må være på plass når han skal booke en artist.

– Først og fremst handler det om å booke det bandet som skaper engasjement og liv hos publikum. Så handler det også om pris og tilgjengelighet. Kjønn kan være et av kriteriene, men da kommer det veldig langt ned på listen.

I år har de en tredjedel kvinnelige frontet artister,- og band, sier Ekeland. 7 av 22 band har en kvinne i front.

–Vi er egentlig ganske fornøyd med den balansen. Det er representativt for hva som er relevant og tilgjengelig for oss å booke. Vi baserer oss på artister nordfra. Det legger noen begrensninger for oss.

– Tar du utfordringen fra Benedikte? Vil dere utfordre dere selv?

– Det har vi alltid gjort og det vil vi fortsette med, sier Torgeir.