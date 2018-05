Ella Marie har aldri tenkt at hun ikke hører hjemme på en scene

pluss

Ella Marie er vokalist i bandet ISÁK – og under Aronnesrocken er de en av festivalens hovedattraksjoner. Selv om det å stå på scenen alltid har vært naturlig for henne, vet hun at det sitter mange andre unge jenter som trenger en liten dytt. For et par uker siden spilte hun for ungdommer fra hele Finnmark under finalen av UKM. For henne var det spesielt viktig å spille akkurat her.

– Jeg ville ikke at det nok en gang skulle være en festival der unge jenter, mange kanskje usikker, møtes og blir eksponert for ekstranummer og konserter, der menn har kommet seg opp og fram.

Inspirerer andre

Hun forteller at hun har noe å bidra med når det gjelder å være et forbilde for unge jenter.

– Jeg får ofte tilbakemelding om at jeg tar rommet og jeg krever min plass, og at det smitter og inspirerer. Det gir unge jenter i publikummet selvtillit.

Likevel er hun forsiktig med å kaste seg inn i en debatt om likestilling i musikkbransjen.

– Det er en stor og viktig debatt, men det føles samtidig litt hårsårt å delta. Litt redd for å tråkke noen på tærne. Jeg synes det er viktig at alle i bransjen løfter hverandre opp og mot et mer likestilt miljø. Jeg vil heller ikke peker finger mot noen, men skape blest om de kvinnelige artistene som tør å stå fram og synge høyt.

Nettverking

Samtidig synes hun det er både riktig og viktig å ta tak i at menn alt for ofte blir prioritert. Og når noe har vært mannsdominert i lang tid, mener hun det er lett at det fortsetter slik. At det fortsatt er slik at menn blir prioritert synes hun er vanskelig å svare på.

– At jeg ikke blir booket til en festival fordi jeg er kvinne, ville jo vært tåpelig. Og slik håper jeg ikke det er, men det varierer vel fra festival til festival. Samtidig må man huske på at musikkbransjen i stor grad baserer seg på «hvem som kjenner hvem» og nettverking.

– Debatten kan føre til at man blir mer bevisst på det. Helst skulle jeg ønske at kjønn ikke hadde noe å si.