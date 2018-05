Fikk kveite på 60 kilo: – Han var sjefen

pluss

Rune, som til daglig jobber som journalist i Altaposten, var forrige helg ute på fjorden i Russeluft. Målet for denne turen var en torskemiddag eller to.

Han dro alene ut med en åpen 14-fots båt og havfiskestang. Etter å ha fisket et par timer beit det skikkelig på.

– Akkurat i det noe kjempetungt gikk i snøret kom en nise opp ved båten. Jeg trodde først det var den. Jeg jobba i en halvtime for å få fisken opp til overflaten. Jeg skjønte etter hvert at dette var ei kveite. Da var jeg bare spent på hvor stor den var, for rekorden min fra før var seks kilo.

Prøvde å få den i båten

Med en så stor fisk i snøret og helt alene i båten, innrømmer Rune at han ble litt rådvill. Han gjorde noen forsøk på å få den i båten.

– Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Jeg hadde en hånd på stanga og en på kleppen, som satt mellom øynene på den, men han var fortsatt sjefen, ler Rune og fortsetter:

– Den bare veltet seg rundt. Etter tre forsøk så ga jeg det opp. Jeg fikk festet den med et tau fast i båtripa og tauet den inn på land.

Åtte timers jobb

Han kjørte så båten helt opp på land ytterst i Russeluft-fjæra. Han klarte ikke å løfte den opp i båten, her var det heldigvis hjelp å få av en av de som bor der. Da han kom hjem hjalp bror, Bjørnar Østlyngen, med å få fisken ut av båten.

– Fra den beit på til jeg var ferdig med alt og kunne sette meg ned i sofaen hjemme, tok det åtte timer. Jeg måtte både filetere og vakuum-pakke fisken. Det var en heldagsjobb å få den fisken.

Da kom både krampen og gangsperrene snikende.

– Føttene vibrerte. Det var en tung jobb, alt fra å få den opp av dypet til å filetere den.

– Har du smakt på fisken?

– ja, jeg spiste i går. Nydelig kveite.