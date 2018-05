– Kroniske smerter ikke nok til å få hjelp?

pluss

Hanssen forklarer at han har kronisk smertesyndrom og nakkeproblemer, som krever at han får lokalbedøvelse satt i nakkemuskulaturen. Flere ganger i vinter føler han seg både avvist og arrogant behandlet.

Ringte tre ganger

Første gang var 23. desember, midt i julestria. Da fikk han en krampe som ikke ville gi seg.

– Jeg ringte legevakta tre ganger 25. desember; Alta to ganger og Kautokeino en gang, siden jeg bor her, en gang. I Kautokeino har de ingen lege som kan sette sprøytene. Jeg ringer derfor til Alta. Her blir jeg blir avvist. Forklaringer er at fastlegen på jobb ikke vil gjøre dette.

Lang ventetid

Imens blir krampen bare verre. Hanssen tar derfor sjansen og reiser 13 mil for å komme til legevakta i Alta. Her får han en time klokken 1530.

– Men her blir jeg sittende og vente helt til klokken 17. En og en halv time etter avtalen møter jeg legen. Legen spør øyeblikkelig om det er jeg med nakken, noe jeg bekrefter. Legen fyrer seg opp og spør om ikke jeg hadde skjønt hva jeg hadde fått beskjed om i går i telefon, forteller Hanssen oppgitt.

– Legen var overhodet ikke interessert i å høre på hva jeg hadde å si. Bare en kontant avvisning – gå til fastlegen. Makan til arrogant holdning av en lege skal man vel lete lenge etter. Jeg hadde ganske sterke smerter i nakken og beskjeden var at jeg bare kunne ta nok smertestillende.

Ark til trening

Et annet tilfelle var senest i februar i år. Denne gangen var «medisinen» trening.

– Da fikk jeg bare to ark med øvelser jeg kunne gjøre, sier Hanssen.

Han mener hele episoden var kraftig provoserende og stiller spørsmålet om hvem er det som har bestemt at kronisk syke skal sendes til fastlegen når den er stengt.

– Slik det er nå, så går folk på det illegale markedet for å kjøpe medikamentene man tenger. Er det sånn man vil ha det?

Kan klage

Kommunalleder for helse og Sosial i Alta kommune, John Helland, kommenterer overfor Altaposten at alle som tar kontakt med legevakta skal i utgangspunktet få hjelp. Men det er de ansatte på legevakta vurderer henvendelsen og gjør en vurdering av om personen trenger tilsyn av lege på legevakta, eller om det kan vente.

– Opplysninger som pasienten gir ved henvendelsen og tidligere opplysninger om pasienten, vil være av avgjørende betydning for konklusjonen. Poenget er at denne vurderingen må gjøres for hvert enkelt tilfelle, og her er det knalltøffe prioriteringer som de ansatte står oppe i hver eneste gang.

– Når pasienter eller andre mener det er foretatt en feilvurdering, må pasienten klage til oss eller Fylkesmannen, slik at vi får gå inn i den konkrete saken. Kommuneoverlegen vil da kunne sjekke saken og finne ut av hva som har skjedd, og pasienten vil i så fall få svar på hvordan legevakten har vurdert dette, sier Helland.