Nytt kraftverk til Mollisjok

Oskar Eriksen og Øivind Larsen bruker 1. mai-ferien til å frakte nytt kraftverk opp til Mollisjok fjellstue.

Det ble en last på 2000 kilo last, på oppdrag for Statsbygg.

– Normalt tar det ca fem timer med beltevogn til Mollisjok fra Tverrelvdalen, men med denne lasta og så sent på vinteren, vet man aldri, sa Eriksen før de la avgårde.

Eriksen og Larsen brukte hele søndag og til sent på kveld før den tunge lasten var på plass. Mandag luntet de oppover i strålende vær. Føret på fjellet var rimelig bra, uten overvann og fortsatt kaldt.