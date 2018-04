Vårløsning for Aronnesrocken

pluss

Kritikerroste Spidergawd blir en av plakattoppene under Aronnesrocken kommende sommer, samtidig som er det klart at både Kristoffer Kar og Stuck In North får sjansen på hjemlig festivalscene.

– Spidergawd har vi ønsket oss i mange, mange år. Endelig kommer de til Finnmark, for aller første gang, og det blir et høydepunkt uten like, mener festivalsjef Torgeir Ekeland.

Flere navn

Han varsler en liten vårløsning for gode nyheter. Fra tidligere har Aronnesrocken sluppet Gåte, Violet Road, ISÁK, Fanny Andersen, The Largo og NorthKid til sommerens festival..

– Vi har satt oss selv et enormt mål om å slippe artister hver dag fram mot 1. mai, og vi starter i dag med intet mindre enn tre, smiler Ekeland.

– Det er viktig for oss å hekte på lokale artister hver gang vi slipper noen – og vi er kjempeglade for at både Stuck In North og Kristoffer Kar er klare for årets festival, sier han.

– Kristoffer er en tøff artist med stor stemme og bein i nesa. Som liveartist har han virkelig begynt å slippe seg løs. Han slapp også en sterk singel før påske, påpeker Ekeland.

– Stuck In North blir bare bedre og bedre for hver gang jeg ser de, og det er ikke sjeldent, ettersom de jobber beinhardt og står på, tilføyer han.

Oser kvalitet

Spidergawd er et bredbeint rockeband fra Trondheim som debuterte i 2014. Bandet ble etablert av vokalist og gitarist Per Borten (Cadillac og Moving Oos), Bent Sæther (Motorpsycho), The International Tussler Society og Sugarfoot) på bass, Rolf Martin Snustad (Hopalong Knut og Samvirkelaget) på saksofon, og Kenneth Kapstad (Motorpsycho m.fl) på trommer. I 2016 forlot Sæther Spidergawd for å fokusere mer på andre prosjekt, og ble erstattet av Hallvard Gaardløs (Orango), som har turnert med bandet siden.

– Det oser av så kvalitet av dette bandet, og kjærligheten for musikken som herjet på 70- og 80-tallet stikker dypt. Her vil enhver med bare et snev av interesse for The New Wave of British Metal, og band som Black Sabbath, Dio, Motörhead og ikke minst Thin Lizzy, vil komme til å kose seg glugg i hjel, mener festivalsjef og bookingansvarlig Torgeir Ekeland.