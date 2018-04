Stor opplevelse på viddevannet

pluss

Den årvisse fiskekonkurransen ved Láhpoluoppal ble en skikkelig værmessig opptur for de omkring 200 frammøtte. I strålende solskinn kunne deltakerne ta løs på fisket, og til tross for at fisken uteble for de fleste var rammene rundt såpass gode at det langt på vei oppveide for manglende fangst.

Langreist gjest

Blant de som deltok var Jens Hartvik Quanvik fra Jessheim. Etter en jobbtur til Hammerfest bar det til Alta, for å besøke bestekompisen Walter Larsen.

– Scooter på vidda er alltid stor stas for en søring, så det ble det i år og, forteller han.

Med scootere fra 70 Grader Nord gikk turen først fra Gargia til Suolovuopmi for overnatting, dagen etter bar det til isfiskekonkurransen på Láhpoluoppal.

– Jeg har aldri deltatt på fiskekonkurranse før, og det er mange år siden jeg pilket sist. Rammene rundt var fantastisk, det må ha vært Finnmarksvidda på sitt beste. Folk var bare blide og positive, det var godt organisert, vi fikk kjøpt god mat – alt i alt et flott opplegg. Det var så avslappende å bare sitte der og pilke, mens man tar livet med ro. Virkelig kult, en stor opplevelse, sier Quanvik.

– Jeg kan trygt anbefale dette til andre, legger han til.

Intimt og koselig

Ikke fullt så langtveisfarende Even Tubez fra Alta, som pilket side om side med Quanvik, Larsen og tre andre venner, synes i likhet med «søringen» at opplevelsen var verdt å lagre i minneboka.

– Arrangørene gjorde et bra trekk ved å begrense konkurranseområdet. Det gjorde dette til en veldig intim og koselig opplevelse, der man sitter tett på hverandre og pilker. Det blir lettere å komme i kontakt med dem rundt deg når de gjør det slik, sier Tubez.

Verken han eller de andre i følget fikk fisk. Det legger ingen demper på lysten om å dra igjen:

– Dette er andre gang jeg deltar, og jeg skal hit også til neste år, lover Tubez.