Ga hjertestarter i gave:– Vi sponser gjerne god kvalitet og bolyst

– Det er noe vi har tenkt at vi burde ha, men det er vanskelig med alt som må kjøpes inn. Vi har stram økonomi, sier daglig leder i Sarves Alta alpinanlegg, Synnøve Opgård Andersen.

– Kan ikke dere kjøpe en til oss?

Andersen forteller at hun kom i snakk med daglig leder i Polarlys boligbyggelag, Oddmund Eriksen. Han fortalte at de nettopp hadde kjøpt to hjertestartere til drosjene i Alta, samt at de har bidratt til innkjøp i Sør-Varanger.

– Så jeg spurte rett og slett om de kunne kjøpe en til oss. Oddmund svarte ja med en gang. Er de ikke grei?

Hvert år har alle de ansatte førstehjelpskurs. Nå får de et viktig hjelpemiddel.

– Vi har aldri vært i en situasjon der vi har hatt bruk for det, men dette er en ting som man ikke klarer å glemme når man først har begynt å tenke på det. Og plutselig er man i en situasjon der man trenger den, sier Andersen.

Nyttig hjelpemiddel

– Vårt bidrag

Eriksen i Polarlys er krystallklar på hvorfor de mer enn gjerne sponser hjertestartere.

– Vi sponser bolyst og god kvalitet. Det er konkret og det kommer medlemmer og altaværinger til gode, sier han og fortsetter:

– Vi er egentlig bare kjempefornøyd med den jobben de gjør hos Sarves Alta. Det er et veldig godt tilbud de gir til befolkningen og kan vi være med å sikre det, så er det topp.

En hjertestarter koster rundt 10.000 kroner, forteller Eriksen.

– Vi får kjempe mye for pengene og er glad for å få være med.