I fjor fikk de 125 personer ut i skole og arbeid: – Det er all-time-high. Vi er stolte!

93 personer kom seg ut i arbeid og 32 gikk videre til skole gjennom Aksis i 2017.

– Det er all-time-high og vi er veldig stolte av det, sier direktør i Aksis, Steinar Karlstrøm.

Han viser til at bare i Frog-online-kurset, som retter seg mot unge som står utenfor skole eller jobb, har de fått 84 videre i skole og arbeid i 2017.

– Vi lykkes veldig bra og hadde i fjor det beste resultatet i landet på dette kurset. Årsaken er at vi har dyktige folk som jobber med dette, og at de i samarbeid med NAV har funnet de personene som kan passe og ha nytte av kurset, sier han.

– Utrolig samfunnsansvar

For at Aksis skal lykkes er de helt avhengig av velvilje fra lokalt næringsliv.

– Næringslivet i Alta er helt fantastisk og bedriftsledere tar et utrolig samfunnsansvar. Vi har et nært og godt samarbeid med cirka 340 virksomhetsledere i Alta og hovedinntrykket er at folk ønsker å bidra. Det kan være naboens barn, eller andre man har lyst å gi en sjanse. Noen man ser har kommet skjevt ut, sier Steinar.

Han bekrefter at de som tar sjansen ofte får tilbake i bøtter og spann.

– Den som først kan se ut som en hard nøtt å knekke, viser seg ofte å bli en fantastisk arbeidstaker. Bedriften kan rett og slett få en stjernearbeider. I tillegg gir det en merverdi i å hjelpe andre ut i jobb, sier Karlstrøm.

En investering

– Er det bedrifter som ser dette som billig arbeidskraft og tupper ut vedkommende etter at engasjemenet er over?

– Det er nok de bedrifter som spekulerer i det, men de er i fåtall. De fleste bruker tid på opplæring og få de til å fungere i jobb. Så dette er ikke billig arbeidskraft, men en investering. Men selvfølgelig, ser vi at tiden går og de ikke får fast jobb, så må vi finne noe annet. Men hovedinntrykket er at næringslivet er interessert i å investere i vår arbeidskraft, sier Steinar.

Han minner om at NAV og har en viktig rolle i puslespillet.

– Vi opplever at de har et fantastisk kontor med høy kompetanse på saksbehandlere og en god ledelse, skryter Aksis direktøren, som forklarer at Aksis leverer tjenester til NAV og skal være deres forlengede arm.