Trine nekter å flytte inn i kjøpesenter: – Da hadde jeg vært tvungen til å ta inn bruk-og-kast varer

pluss

I realiteten har Eriksen flyttet butikken noen hundre meter, men hun har stor tro på at det vil merkes godt på omsetningen. For i lokalene til Parksenteret, men inngang mot parken, tror hun det blir langt enklere å stikke innom for å ta en titt.

– Jeg var fem og et halvt år i Løkkeveien og overlevde der, men det var de faste kundene som kom. Så nå var det på tide og flytte, og få noen nye kunder.

Altaværingene har forandret seg

Det er ikke en overdreven interesse for interiør som fikk henne til å starte butikk. Hjemmet er akkurat som ditt og mitt, ifølge henne selv. Det var heller lysten til å tilby altaværingene interiør de ikke kunne få noen andre steder. Selv om hun nå har flyttet, med håp om flere kunder, er ikke drømmen størst mulig butikk.

– Mitt mål er å ha de beste varene, ut ifra kvalitet, og helst ting som kan gå i arv. Jeg prøver å unngå bruk-og-kast.

Altaværingene har forandret seg, sier hun.

– Folk i Alta er blitt mer opptatt av ordentlig interiør i løpet av mine år med butikk. Da jeg åpnet var mange av merkene ukjente for folk her, men nå er det ikke slik lenger. Man ser at det er verdt å betale litt ekstra for god kvalitet.

Vil ikke i senter

Hun har flyttet for å få flere kunder, men hun har ikke planer om å sette intensjonen ved butikken i spill, bare for å bli størst mulig. Å være en del av et senter er uaktuelt.

– Da hadde jeg vært tvungen til å ta inn bruk-og-kast varer fordi man må ha større volum. Dessuten hadde jeg ikke fått hjulpet kundene slik som jeg gjør i dag. Jeg har en del spesialprodukter som man må fortelle om, forklare og vise fram. Det ville jeg ikke hatt tid til dersom butikken min lå i et senter. Da blir man stående og pushe ut varer. Og det er ikke målet mitt.

– Jeg vil mye heller ligge på utsiden av et senter og ha et litt lavere volum.

– Er heldigvis plass til de små

Trine Eriksen går dermed mot strømmen. Når det gjelder møbel- og interiørbransjen domineres den av de store, ifølge hovedorganisasjonen Virke. Ikea, Bohus, Møbelringen, Skeidar og Jysk er velkjente navn. Og de aller fleste er under taket på et senter. Møbelkjedene omsetter for 15,7 milliarder kroner i året. De øvrige, cirka 8 prosent, omsetter for 2,6 milliarder, forteller direktør for Faghandel i Virke, Bror William Stende.

– Det finnes mange små og store frittstående butikker som klarer seg fint – og er et godt supplement til de store kjedene. Det er heldigvis plass til de små frittstående butikkene som finner sin nisje og konkurrerer på annet enn pris.

Stende sier samtidig at dette markedet er på vei ned og måtte tåle en nedgang på 2,1 prosent i fjor, mot kjedene som vokste med 1,4 prosent.

Trine omsatte for 1.4 millioner kroner i 2016 og hadde et overskudd på drøyt 100.000 kroner, ifølge tall hentet fra purehelp.no. Driftsinntektene har steget sakte, men sikkert siden oppstarten i 2012.

– Jeg vil beskrive deg som utholdende som har hatt butikk i over fem år, utenfor et kjøpesenter og med en beskjeden omsetning.

– He-he, ja. Jeg har bygd stein på stein. Jeg har økonomiutdanning. Det er den erfaringen jeg har, ikke butikkfaget. Det har jeg lært underveis. Det er en stor fordel å kunne litt økonomi når man starter butikk, selv om det bare er en liten interiørbutikk. Hvis ikke, så hadde jeg nok ikke overlevd i over fem år med så liten kundemasse.

– Så lenge det går rundt og man ser at det går framover, så gir man ikke opp.

Per i dag har hun bare en ansatt utenom seg selv, og det er en vikar som brukes ved behov.

– Så får vi se nå om det blir muligheter for å ansette en fast vikar. Jeg hadde ikke flyttet hit om jeg ikke hadde troen på at vi kunne få flere kunder her og dermed også økt omsetning.

Kaffe og interiør

I nytt lokale har også Trine kommet på nok et bein å stå på, nemlig kaffe.

Så er det kanskje mange som stusser på kombinasjonen kaffe og interiør, men det er ikke tilfeldig at det ble slik. For mange kan det være en terskel å gå inn i en butikk bare for å se. Nå kan man kjøpe kaffe, om ikke annet.

– Jeg har en vikar som brenner for kaffe og som er ansvarlig for det tilbudet. Jeg tenker at det kan være fint for kunden. I en så liten butikk som jeg har, så kan mange føle det ekkelt å bare gå inn for å se. Nå kan de kjøpe seg en kaffe, og kanskje se seg litt rundt.

Mange er innom mange ganger før de handler. Da kan det være greit at Trine satser på mer enn kvalitets-interiør;

–Målet er byens beste kaffe!