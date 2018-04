pluss

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen fra Troms Høyre hentes inn til næringslivsdagen i Alta neste uke. Han skal ta for seg mulighetene som åpnes for næringslivet, men mener det vil gavne Finnmark på flere fronter.

– Det er ingen tvil om at å slå sammen fylkeskommunene vil være positivt. Jeg har selv vært fylkesråd for utdanning i Troms. Jeg kjenner det fylkeskommunale godt – og det er ingen tvil om at de administrasjonene man har og den kompetansen man kan ansette i et fylkeshus, vil gi et mangfold av mennesker, sier Gudmundsen, som tilføyer.

– Så avhenger det av ressursene når man skal ansette folk. Jeg mener Finnmark vil tjene stort på at man sammen med Troms kan bygge opp en fylkeskommune med god skolefaglig kompetanse som lettere kan støtte de videre gående skolene og gi dem tettere og bedre oppfølging. Vi vet at det er utfordringer i nord for å skape en god videregående opplæring. Vi har kommet langt, men har fortsatt en god vei å gå, mener Gudmundsen

Samferdsel

Han nevner også samferdsel med båtruter, bussruter og flyruter.

– Her trenger man gode innkjøpere når man skal skape gode tilbud og lage rutetilbud til innbyggerne, som understøtter en sømløs reisemulighet og bygger opp under boligmønsteret og næringslivet. Så diskuteres det overføring av statlige oppgaver til det nye regionale nivået. Velger man å gjøre dette, så kan man tenke smarte, gode løsninger for reiseliv og næringsutvikling. Da kan vi ta skeia i egen hand. Så ligger det en rekke andre oppgaver til vurdering for å flytte nye statlige oppgaver ut fra Oslo. Husk vi vil være den nordligste regionen, den mest attraktive og mest spennende i hele Norge, med ressurser og muligheter. Investeringer her vil være en god investering for landet, husk vi har mineraler, vi har olje- og gass, vi har vindkraft og bølgekraft og et dyktig næringsliv innenfor reiseliv. det er viktig at vi nå ser muligheter og ikke bare problemer. Vi må bygge opp kompetansearbeidsplasser og gi tjenester for våre barns fremtid. Nå må vi snu flyttestrømmen, sier Kent Gudmundsen, som lover å være enda mer konkret under Næringslivsdagen.

Fylles opp

– Det begynner å bli trangt om plassen på Thon, men enda har vi noen få plasser å gå på, her er det først til mølla, sier Kjetil Kristensen i Alta Næringsforening til avisa.

Konferansen åpnes av bedriftsrådgiver i DNB, Runa Lillegrend, som vil ønske velkommen og helt sikkert presentere sin konserndirektør Trond Bentestuen, som skal snakke om bankvirksomhet uten slips, eller som han har kalt sitt foredrag: «Fra slipsbank til cool banking».

Lokal gründer Ulf Stian Andersen skal snakke om hvordan man kan lykkes bare man griper sjansen der den er. Han driver selv både Andersens arbeidsdykking og Alta Aquaservice – og vil fortelle om hvordan han har gått fram for å gripe nettopp de mulighetene som har ligget der.

Fra Øst-Finnmark kommer Guro Brandshaug som er daglig leder for Kirkenes næringshage. Hun skal fortelle kort om hvordan Alta blir sett på fra østfylket. Bare hennes innlegg er trolig verdt deltakelsen på denne gratiskonferansen.

– Hun har fått helt frie tøyler til å fortelle hvordan Alta virker på resten av fylket, sier Kjetil Kristensen.

Alta verdt et besøk?

Arrangementsbyen Alta - verdifull og raffinert bygdekultur. Det er tittelen på innlegget som assisterende instituttleder Jørund Greibrokk fra Handelshøgskolen UiT skal snakke om. Kan Finnmark som merkevare ha noen verdi? Det skal TV-kjendis og fiskekvoteinnehaver i Norwegian Fish Company AS, Arne Hjeltnes, en gutt på tur, snakke om. Trolig har Hjeltnes gjort seg noen betraktninger, både som deltaker i TV2-serien Gutta på tur med Ulvang, Dæhlie og Brimi, men også som fiskeriutsending for noen år siden til Østen.

– Hele konferansen er over på fire timer og avsluttes av lederen i kvinnenettverket Qvann, Torill Rye. Husk også vårt frokostmøte på torsdag denne uka med konsernsjefen i Sparebank1 Nord-Norge, Jan-Frode Janson og landslagstrener i langrenn Vidar Løfshus.