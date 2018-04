Hva er universell utforming?

”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming” (The Centre for Universal Design ved North Carolina State University)

En av hovedhensiktene med universell utforming er å bidra til deltakelse og like muligheter for alle - uansett funksjonsevne. Universell utforming bidrar til tilgjengelighet. Samtidig favner universell utforming mye videre enn som så. Det handler om at alle skal kunne bruke de samme løsningene - uansett om det er inngangsdøra til det lokale rådhuset, nærskolen eller regiontogene. Ingen skal være nødt til å bruke bakdøra eller bli sendt på en skole i nabokommunen, på grunn av manglende tilgjengelighet.

Kilde: Norges Handikapforbund.